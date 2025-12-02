Ovo su najprljaviji gradovi na svijetu: Mnogim Hrvatima omiljena destinacija zauzela prvo mjesto

Stopa onečišćenja u velikim svjetskim gradovima vrtoglavo raste, a novo istraživanje tvrtke Radical Storage otkrilo je gdje je situacija najgora. Ako planirate putovanje i volite čiste ulice, možda biste o nekim destinacijama trebali dobro razmisliti — jer razlike između najčišćih i najprljavijih gradova svijeta su ogromne, prenosi New York Post.

Prema analizi čak 70.000 Google recenzija najpopularnijih atrakcija u 100 velikih svjetskih gradova, Budimpešta je proglašena najprljavijim gradom na svijetu. Više od 37,9% komentara vezanih uz čistoću opisivalo je grad kao prljav, slabo održavan ili zatrpan smećem. Radical Storage navodi da je glavni razlog nagomilane prljavštine eksplozivan rast turizma, zbog kojeg sustav gospodarenja otpadom jednostavno ne može držati korak. Samo u jednom mjesecu broj posjetitelja skočio je za čak 12%.

Rim, Firenca, Milano i Verona također su se našli među prvih deset najprljavijih gradova. Rim je drugi najprljaviji (35,7% negativnih recenzija), a gosti često komentiraju da je “prekrasan, ali šokantno prljav”. Firenca i Milano bilježe između 26% i 30% negativnih ocjena, dok je Verona na 26,2%. Reddit forumi, recenzije i društvene mreže već godinama bruje o problemu talijanskog smeća, a situacija je toliko eskalirala da je Rim pun divljih svinja koje pretražuju kontejnere.

Treće mjesto pripalo je Las Vegasu, gdje su 31% recenzija kritizirale prljavštinu. Turisti opisuju grad kao “odlagalište otpada”, navodeći izmet, urin, smeće, miris marihuane i agresivno prosjačenje kao česte prizore na ulicama.

Top 10 najprljavijih gradova svijeta:

Budimpešta, Mađarska (37,9%) Rim, Italija (35,7%) Las Vegas, SAD (35,7%) Firenca, Italija (29,6%) Pariz, Francuska (28,2%) Milano, Italija (26,8%) Verona, Italija (26,2%) Frankfurt, Njemačka (24,6%) Bruxelles, Belgija (24,4%) Kairo, Egipat (23,6%)

A gdje je najčišće?

Srećom, nisu sve destinacije jednake. Istraživanje je otkrilo i najčišće gradove na svijetu, a rezultati su ohrabrujući. Top 10 najčišćih gradova svijeta:

Krakov, Poljska (98,5% pozitivnih recenzija) Sharjah, UAE (98%) Singapur (97,9%) Varšava, Poljska (97,8%) Doha, Katar (97,4%) Rijad, Saudijska Arabija (96,9%) Prag, Češka (96,4%) Muscat, Oman (96,4%) Dubai, UAE (96,3%) Fukuoka, Japan (96,3%)

Iako je prljavština neizbježna u velikim metropolama koje dnevno posjećuju tisuće turista, neki gradovi ipak uspijevaju održavati visoke standarde higijene — dok se drugi bore s preopterećenim sustavima i nedostatkom infrastrukture. Ako vas čistoća destinacije može motivirati ili odbiti, ovaj popis bi vam mogao biti zlata vrijedan prije planiranja sljedećeg putovanja.