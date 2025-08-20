Poruka na Facebooku razotkrila je šokantnu tajnu njezinog supruga: 'Sedam godina mi je lagao u lice'

U današnje digitalno doba, poruke na društvenim mrežama poput Facebooka često nose više od običnih riječi jer ponekad otkrivaju tajne koje mogu zauvijek promijeniti život. Mnogi su doživjeli šok i razočaranje kada su slučajno ili namjerno otkrili informacije koje su mijenjale njihove odnose, povjerenje u ljude ili čak cijeli smjer života. Otkrivanje nečega što vam je partner skrivao može biti pogubno. Veze se grade na povjerenju, a ako je partner godinama skrivao ključne dijelove svog života od vas, može vam se činiti kao da ga uopće ne poznajete.

Jedna se žena našla u takvoj situaciji jer je nedavno otkrila da njezin suprug, s kojim je u braku četiri godine, krije kolosalnu tajnu od nje otkad su počeli hodati prije sedam godina. Dok neki partneri možda mogu opravdati povremenu bijelu laž, ovo "revolucionarno" otkriće zauvijek je promijenilo tijek njihove veze, piše Mirror. U objavi na Redditu, žena je objasnila da je u braku sa svojim suprugom četiri godine i da imaju dva sina. Opisala je svog supruga kao "dobrog čovjeka" i tvrdila je da je uvijek bio "vrlo iskren" o svom životu, uključujući i o događajima iz prošlosti prije nego što su počeli hodati.

Međutim, nedavno je primila poruku na Facebooku od jedne žene koja joj je okrenula svijet naopačke. "Prije tjedan dana, žena mi je poslala poruku na Facebooku u kojoj je napisala da je moj suprug otac njezine 15-godišnje kćeri i da nije bio uključen u njezin život otkad je imala dvije godine. Nikada mi nije spomenuo tu djevojku! Bila sam šokirana i zamolila sam je da to dokaže, a ona mi je poslala rodni list i njihove zajedničke slike sa svojom kćeri", objasnila je žena.

Upitala je drugu ženu zašto joj to tek sada govori, a ona je rekla da je to zato što njezina kći želi stupiti u kontakt s ocem. Žena se odlučila odmah suočiti s mužem i bila je bijesna kada je on to pokušao poreći. No, kada mu je pokazala dokaz o rodnom listu, tada se povukao i konačno joj rekao istinu nakon sedam godina laganja u lice.

"Rekao mi je da su prekinuli kada su imali oko 20 godina, a ona mu nije dopustila da vidi kćer jer je bila s drugim muškarcem. Odlučio je krenuti dalje sa životom i mislio je da je dobra ideja pretvarati se da nije otac. Rekao je roditeljima da ostave to iza sebe i da se ponašaju kao da ona nije dio njihovih života", objasnila je žena.

Njima se ne žuri pred oltar: Ovi horoskopski znakovi najkasnije će uploviti u bračne vode

Majka dvoje djece napisala je da se osjeća izdano, prevareno i da joj je slomljeno srce jer joj nije lagao samo suprug, već i cijela njegova obitelj. Odlučila je podnijeti zahtjev za razvod braka jer je njezino povjerenje u supruga potpuno nestalo. Mnogi korisnici Reddita su pohvalili njezin potez te su postupke njezina supruga opisali kao "nepopravljive".

"Očito je neoprostivo započeti cijeli život s nekim i prešutjeti takvu informaciju, ali posebno me šokiralo što je to poricao sve dok niste dostavili dokaz. To je zastrašujući nedostatak integriteta", napisao je jedan korisnik. "To je neoprostiv propust vašeg muža", dodao je drugi. "Ovo je veliki znak upozorenja. Ako bi to učinio jednom djetetu, sigurno bi to učinio i drugima", zaključio je treći.