Odlučila je iz zabave napraviti DNK test: On je otkrio razornu obiteljsku tajnu staru 30 godina

U posljednjih nekoliko godina, DNK testiranje postalo je iznimno popularno i to ne samo među onima koji žele istražiti svoje podrijetlo, već i među znatiželjnicima koji se testiraju iz čiste zabave. No, ono što mnogi ne očekuju jest da jedan običan uzorak sline može otvoriti vrata obiteljskim tajnama koje su desetljećima bile zakopane. Od iznenadnih saznanja o biološkim roditeljima do otkrivanja izgubljene braće i sestara, DNK testovi sve češće razotkrivaju istine koje mijenjaju živote. Ponekad ovi rezultati donesu radost, a ponekad šok i zbunjenost. Tako je jedna milenijalka. koja se radi zabave podvrgnula DNK testu. uputila oštro upozorenje drugima da ne rade testiranje osim ako nisu spremni na potencijalno životno važne rezultate.

Kate je na svojem TikToku otkrila da joj je DNK test zauvijek promijenio život, piše Mirror. Objasnila je da je rođena u Francuskoj i da su joj roditelji Portugalci, ali da je oduvijek bila fascinirana drevnim Egiptom do te mjere da je to nazivala opsesijom. Kao odrasla osoba, krenula je na putovanje u Egipat i još se više zaljubila u kulturu, kuhinju, ljude i sve ostalo u toj zemlji. Nakon putovanja, potaknuta znatiželjom, odlučila je napraviti DNK test. Zbunjivalo ju je što joj ljudi nisu vjerovali kad bi rekla da je Portugalka. Ljudi bi joj često govorili da izgleda "više bliskoistočno, libanonski, marokanski, tunižanski ili grčki" nego portugalski.

To neprestano propitkivanje bilo joj je uvijek u mislima i zbog toga je bila frustrirana. Također, bila je jedina brineta u svojoj obitelji. Njezina braća i sestre imaju plavu kosu i plave oči i izgorjeli bi na suncu, za razliku od nje, koja je lako tamnila. To je dodatno pojačalo njezinu zbunjenost. Mama ju je čak tijekom djetinjstva od milja zvala "mala Kleopatra". Stoga se 2019. godine, vođena znatiželjom, odvažila i napravila test, čekajući oko šest tjedana na rezultate.

Kada su rezultati stigli, tada se njezin svijet zauvijek okrenuo naglavačke. Rezultati njezinog DNK testa pokazali su da je 58,4 posto Egipćanka, 22,9 posto Portugalka, 14,1 posto Talijanka i 4,6 posto Alžirka. "To nisam očekivala", priznala je Kate koja je očekivala da će biti 85 posto portugalskog nasljeđa, a ostatak sjevernoafričkog. Dok je s majkom razgovarala o rezultatima DNK testa, dobila je neodređen odgovor o tome kako su svi "djeca svijeta" i "povezani".

Na pitanje ima li još kakvih otkrića, Kate je odgovorila negativno, što je dovelo do toga da je njezina mama utihnula i tema je ubrzo bila prekinuta. Međutim, Kate je 2022. godine primila misterioznu poruku od žene koja je tvrdila da poznaje njezinog oca, što je potaknulo neka ozbiljna pitanja za njezinu majku.

"Odjednom sam saznala da su mi cijeli život lagali o tome tko mi je otac. Moj biološki otac bio je netko iz Egipta koji je preminuo prije nego što je sve izašlo na vidjelo. Odjednom sam tugovala za nekim koga nikada neću upoznati. To je bila najteža pilula za progutati", objasnila je Kate.

Bila je izgubljena u boli i zbunjenosti, a ništa nije moglo otkloniti taj osjećaj. Unatoč svemu, podijelila je i svijetlu stranu priče jer je otkrila prekrasnu novu obitelj i troje nevjerojatne braće i sestara u Egiptu koje iznimno cijeni. Dodala je da više nisu stranci i da sada nadoknađuju izgubljeno vrijeme tijekom njezinih posjeta.