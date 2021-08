Pokrenula raspravu o pravilnom slaganju posuđa u perilicu: 'Ovako moja žena to radi, ne mogu to više podnijeti'

Svatko ima određen način slaganja posuđa u perilicu, no svi se slažu da bi posuđe trebalo biti složeno tako da se sve može ravnomjerno oprati te da voda može doći do svega. Ipak, jedna korisnica Twittera @Leebeattie izazvala je burnu raspravu o pravilnom načinu slaganja posuđa u perilicu.

Na svom profilu podijelila je fotografiju svoje perilice nakon što je njezina supruga posložila posuđe. Kako piše Mirror, fotografija prikazuje dva velika lonca naslagana na tavi, sa zdjelom utisnutom u kut i dva tanjura koji okružuju držač pribora za jelo.

I married her before I ever saw her stack a dishwasher. I can’t take this anymore. pic.twitter.com/BrDHGWkpX9