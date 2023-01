Djevojka pokazala tijelo bez 'filtera', a mnogi je izvrijeđali: 'Rekli su da sam debela i odvratna'

Influencerica i fitness trenerica Molly Ava iz Engleske tvrdi da je plakala u krevetu nakon što su je 'hejteri' obasuli okrutnim komentarima o njezinom izgledu, zbog hrabrog dijeljenja fotografija bez ikakvih filtera, piše Daily Star.

Naime, ona objavljuje fotografije za usporedbu, u kojima na jednoj slici izgleda savršeno jer pozira, a na drugoj slici joj je tijelo opuštenije i tvrdi da je to realniji prikaz kako njezino tijelo zapravo izgleda. To radi kako bi istaknula da brojni influenceri zapravo dramatično mijenjaju percepciju izgleda tijela na Instagramu pozirajući ga na određeni način. Tako ljudi misle da su svi savršeni, a istina je zapravo puno drugačija.

No, unatoč tome što je imala dobre namjere, neki ljudi nazivali su je raznim uvredama i pisali joj svakakve kritike.

- Užasan je osjećaj probuditi se i ući na svoj telefon, a svaka druga obavijest je muškarac koji mi piše komentare da sam debela ili odvratna i onda na mojoj objavi označavaju prijatelje koji isto to komentiraju - rekla je Molly.

Tvrdi da se to sada smirilo, iako su ju zaista povrijedili komentari u kojima je čitala kako je ljudima "muka od nje".

- Teško je. Imala sam trenutaka kada sam isključila te komentare, ali sam bila tužna jer sam se osjećala kao da su pobijedili. Kao da sam prihvatila poraz jer sam isključila komentare. Ali zbog mog mentalnog zdravlja to je moralo biti učinjeno. Sada sam puno bolje i shvaćam da ne možeš spriječiti nekoga da komentira, sve što možeš učiniti je pokušati podijeliti što više pozitivnosti i dobrote, i ako postoji netko tko to ne želi shvatiti i vrijeđa te, onda je to odraz njih, a ne tebe - dodala je.

Prije dvije godine na društvenim je mrežama počela dijeliti autentične fotografije tijela i rekla je da je prvi put kad je to učinila to za nju bila najstrašnija stvari ikada. Tvrdi da se stalno vraćala na sliku misleći da ju mora izbrisati jer joj je bilo neugodno i nije mogla vjerovati da tako izgleda i da je to podijelila. Osim bavljenja fitnessom, Molly je inače diplomirala geografiju tijekom pandemije.

Očekivala je da će raditi u urbanizmu, ali odlučila se ipak baviti fitnessom. Stekla je kvalifikacije za osobne treninge dok je 2020. razvijala svoj online brend. Unatoč tone što je mislila da bi joj online fitness treneriranje bio samo usputni hobi, sada se time bavi već tri godine i nedavno je dosegla 130.000 pratitelja na svom mollyavafit Instagram profilu.

- Iako sam pročitala toliko loših komentara i kritika o sebi, ohrabrenje mojih obožavatelja nadahnulo me je da nastavim dijeliti ovakav sadržaj. Ljudi koji me tagiraju u sličnim objavama mi uljepšaju dan u trenu. Oni hrabri koji označe svoje prijatelje i kažu: "Sviđa mi se ovaj profil i to što pokazuje svoje stvarno tijelo", me podignu i daju mi motivaciju da nastavim raditi to što volim - zaključila je.

