Pitali Balkance trebaju li žene zadržati djevojačko prezime nakon udaje: 'A što ako se rastanemo?'

Na Redditovom kanalu r/bih nedavno se rasplamsala žustra rasprava o tome trebaju li žene nakon udaje zadržati svoje djevojačko prezime ili ga promijeniti u suprugovo. Tema, koja se često smatra privatnom odlukom para, izazvala je val komentara – od onih koji prezime vide kao važan dio identiteta, do onih koji ističu tradiciju i praktične razloge promjene.

Jedan korisnik je napisao: “Doslovno nije bitno. Ako ima i jedna dovoljno luda da se uda za mene, uzeti ću i njeno ako treba”, a druga dodala: “Rado sam uzela sam muževo prezime jer sam iz ‘loše’ obitelji i čim bih spomenula prezime, ljudi bi imali predrasude jer je većina osoba sa tim prezimenom problematično".

Treći piše: “Ja sam samo jednom čuo da je cura zadržala svoje prezime, čak i muž je uzeo njeno prezime. Frajer se prezivao Opanak, i razumljiva je bila odluka”, a iduća priznaje: “Najradije bih zadržala svoje i dodala njegovo, ali nije mi uopće big deal i uzeti samo njegovo ako je njemu to bitno”.

Još jedan tvrdi: “Besmislene polemike i od muškaraca i od žena. Apsolutno slobodna volja trebala bi biti za sve, bez ikakvog pritiska. Apsolutno nebitna stvar za skladan život supružnika”, a sljedeći se nadovezuje: “Žena bi trebala ostaviti samo svoje prezime, kako bi se znalo iz čije je obitelji i ako se razvedu ne bi morala prolaziti kroz te procese promjene/vraćanja prezimena. Sad zašto kod nas možete imati dvojno ili samo muževo, uopće mi nije jasno, simbolika uzimanja tuđeg prezimena mi ništa ne znači... možda je njezino prezime ipak čak i ljepše od mog”.

“Ja svoju toliko volim da promjeni ime i prezime u Dragan Dabić ne bih imao ništa protiv dok je god tu, voli me i podržava kao i do sada”, iskreno je jedan korisnik, a druga dodaje: “Uzela sam njegovo jer mi je ljepše. Da se prezivao Drkić, Budalić, Glavuša i slično zadržala bih svoje. Mislim da svatko treba raditi što njemu odgovara”.

Ovo su najgori horoskopski znakovi s kojima se možete vjenčati, tvrde astrolozi

“Totalno svejedno, njen izbor. Dosta se povlači to od samog pogrešnog odgoja i okruženja, da ne kažem od kulture, gdje se muškarac smatra manje vrijednim, ili da ima manjak autoriteta, tog lažnog alfa stava ako mu žena ne uzme prezime. Iskreno, koga boli briga, žena može imati X razloga da zadrži i svoje prezime, od toga da je na kraju krajeva veliki dio svog života nosila to prezime, same sentimentalnosti do toga da se možda muško preziva Šupak pa nije jednostavno nositi samo to”, piše jedan.

“Ja sam ostavila svoje djevojačko, nisam uzimala muževo. U mojoj glavi je to bilo kao gubitak identiteta”, iskreno će jedna, a druga korisnica dijeli svoje iskustvo: “Zadržala je njezino prezime. Oduvijek sam znala da to želim učiniti. Nikad nisam sanjala o promjeni prezimena. Zašto bih trebala uzeti prezime obitelji s kojom nisam u krvnom srodstvu? Zašto bih trebala promijeniti identitet?”.

“U jednoj ozbiljnoj vezi bilo je puno svađa oko toga, tip je inzistirao da uzmem njegovo prezime, a prekinuli smo zbog potpuno drugih stvari poput laži i prevare. Tradicionalni, moralni čovjek, što ćeš. Djeca nose prezime mog muža, jer i ja nosim prezime svog oca. Osobno mi je u redu da djeca nose prezime svog oca, jer se svi znaju tko je majka”.

“To treba biti odluka žene i ničija druga. Ona će nositi prezime, a ne ja. Ne živimo više u vremenu gdje je žena samo za rađanje djece pa da nema svoj identitet. Danas većina suvremenih žena grade svoje identitete nezavisno od muževa i braka. Ja sam svojoj supruzi rekao da što god odluči ja ću se slagati s tim. Odlučila je uzeti moje”, piše idući.

“U Islamu ženama je propisano, kada se udaju, da zadrže svoja prezimena i da ne preuzimaju prezimena od muževa. Meni nikako ne smeta da mi buduća žena zadrži svoje prezime”, dodaje još jedan.

“Iskreno, ako ne voliš svog muškarca toliko da ne želiš sve što on ima, onda ćeš postavljati ovakva pitanja. Nije važno tko što misli i koliko DA/NE stavki ćeš ovdje čuti, važno je da radiš ono što želiš i što će se na kraju dogoditi, nitko ovdje neće promijeniti tvoje mišljenje. Moja sestrična ne voli svog muškarca više od svojih roditelja pa ima njihova prezimena, a znam i dosta primjera u kojima žene jedva čekaju da se udaju i uzmu prezime svog muškarca”.