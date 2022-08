Invazija na Pelješac: Razmišljamo staviti rampu i naplaćivati ulaz u selo po 100 kn

Spuštajući se zavojitom cestom prema Žuljani, na velikom proširenju iznad sela bio je parkiran autobus. Sunce je upeklo svom snagom, a u rastvorenom prtljažnom prostoru u kratkim je hlačama prilegao vozač. Komentiramo kako je očito iskrcao turiste blizu plaže pa se vratio tu odmoriti jer u samome mjestu teško da bi se mogao gdje parkirati. Parkiranje je u ovome pelješkom selu s dvjestotinjak stanovnika u sezoni i prije bilo problem, a otkako je otvoren most koji ih spaja s kopnom, domaćima je strpljenje popustilo jer ljudi staju gdje ih je volja.

Ništa lijepo nemojte pisati

Kod plaže Vučine – do pojave Instagrama i Facebooka te "copy-paste" novinarstva neotkrivenog i prekrasnog, a od 1975. godine i službeno prirodnog rezervata – zagrađen je i požarni put. Srećom, do sada još nije trebao – ne daj, bože ustreba li, bit će to prava katastrofa. Na toj je plaži neki dan dvoje mladih ispod borova – zapalilo vatru. Savjesni kupač polio im ju je kantom vode. Borova šumica postala je i usputnim zahodom (drugoga i nema) pa mještani kažu da će se zbog toga drveće osušiti. Nedaleko od plaže je kamp, otkrili su ga i posjetitelji Vučine, ondje ostavljaju automobile, zbog čega kamperi ne mogu izaći pa vlasnici na smjenu prave red na putu. Mi smo parkiralište našli stotinjak metara od središta sela. Naplaćuje se 30 kuna, računa nema, uz obrazloženje vlasnika, koji regulira parkiranje i pazi da nitko nikoga ne zagradi, da je to njegovo pa račun i ne treba, a on ionako sve upamti.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL 05.08.2022., Zuljana, Peljesac - Reportaza, turisticka patrola iz mjesta Zuljana. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL

– Govorio sam ljudima da zapamte 26. srpnja, da nama most neće donijeti dobro. E, gdje su vam oči bile. Sad smo puni jednodnevnih turista koji na plaži peku ćevape, ništa ne troše, već sa sobom vuku frižidere, a za sobom ostave smeće. Masovnost nam dolazi – govori nam mještanin.

Naime, nakon otvaranja Pelješkog mosta počela je prava invazija na poluotok, na kojem se sve do lani smještaj moglo naći po onom starom sistemu – voziš se, pa gdje ti se svidi, staneš, pitaš i nađeš apartman. Sada je gostiju sve više, "paradajz-turizam" uzima maha, a infrastruktura je u Žuljani ista pa po šavovima pucaju i selo i ljudi, koji razmišljaju o tome da se na ulazu postavi rampa i ulaz u selo naplaćuje 100 kuna pa tko želi. Neki razmišljaju da bi novac od naplate bilo najbolje uložiti u postavljanje tuševa na središnjoj plaži, kod lučice. Za sada su ovo tek promišljanja stanovnika sela, koje je do sada slovilo za "skriveni biser" i mirnu destinaciju obiteljskog turizma, s taman brojem turista, s mnogo dugogodišnjih gostiju, koji se sad pitaju što se to događa. Mještani strahuju da će im ti gosti otići, po sistemu "došli divlji, otjerali pitome".

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL 05.08.2022., Zuljana, Peljesac - Reportaza, turisticka patrola iz mjesta Zuljana. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL

– Ništa lijepo o Žuljani nemojte napisati, da nam ne bi još netko došao, neizdrživo je. Infrastruktura ovo ne podnosi, a i nama je dosta. I prije su ljudima znali krasti ribu iz baluna, sad pokradoše i voće, čim vide maslinu, pod nju zavlače auto, a ljudima koji su svoju parcelu ogradili konopom, da im ne može u dvorište parkirati kako je koga volja, te konope miču. Kad su Makarani prije vapili zbog svega što im se događa, svi smo samo gledali. A sad ćemo mi postati Makarska – komentiraju mještani Žuljane. Ova sezona neće još dugo, za sljedeću se nadaju da će se uvesti red jer će se u suprotnom plaža Vučine, jedna od najljepših na Jadranu, pretvoriti u smetište. Rastavši se od anonimnih kritičara koji žele turizam kakav su imali proteklih 60 godina, i ništa više od toga, krećemo do središnje plaže šljunčana prilaza, a pjeskovita morskog dna, s dugim plićakom.

Na putu prema lučici zastajemo kod Roka Lopina, mladića za štandom Diving centra Žuljana. Sunce je upeklo, a on prodaje vožnju podmornicom i tečajeve ronjenja za početnike, kao i one koji imaju ronilačkog iskustva. Pitamo ga kako ide posao.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL 05.08.2022., Zuljana, Peljesac - Reportaza, turisticka patrola iz mjesta Zuljana. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL

Izlet podmornicom

– Prva je godina da imamo podmornicu, dobro ide, više od očekivanog – govori mladić dodavši kako podmornica kreće svaki sat, pod uvjetom da ima najmanje petero izletnika, a kapacitet joj je za 12 osoba. Cijena je vožnje za odrasle 90 kuna. Vraćamo se na središnju plažu i komentiramo da je lijepa. Lijepa je i plaža Kremena. I Vučine. Lijepa je Žuljana, bez obzira na to što se mještani sada s pravom ljute na kolaps koji im se događa, o čemu unaprijed nitko nije vodio računa.

