Jedini hotel u mjestu ne prima mlađe od 16 godina, a legenda kaže da je kralj Arthur mjestu dao ime po svojoj majci

Na Makarskoj rivijeri postoji mjesto u kojem nema ni parkiranja na rivi ni ležaljki na plaži ni ručnika i suncobrana postavljenih uvečer za rezervaciju mjesta. Nema ni zgrada ni kioska, a bome ni štandova s plastičnim i sličnim drangulijama, ali zato imaju najljepše jadranske plaže, ali i kanalizacijsku mrežu. Mjesto je ispod magistrale, zove se Igrane, ima tristotinjak stanovnika, muški su Igranci, a žene nisu Igranke nego Igarke. U Igranima je i prva u Hrvatskoj zbog bespravne gradnje srušena kuća, no na njezinu je mjestu podignuta ista, a vlasnik je na fasadi prokleo onoga tko ga je prijavio.

Ribarske večeri

U okuci nedaleko od skretanja u selo je kapelica, a u samom se zavoju sunovratilo dvjestotinjak vozila, no nikada nije bilo žrtava. Od kapelice u dužini od 1500 metara vodi novouređeni križni put, s 14 postaja. Petnaesta je kod crkvice svetog Mihovila iz 11. stoljeća, jedine na kopnu od tri na svijetu izgrađene u obliku bazilike. Ispred crkvice u daljini se vidi Pelješki most, a pogled na vizuru Igrana, kojom dominiraju zvonik uz župnu crkvu Gospe od Ružarija te Zalinu kulu nazvanu po seoskom narodnom junaku zaslužnom u obrani od Turaka kojeg je u pjesmama opjevao i fra Andrija Kačić Miošić, odličan je.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL 30.07..2022. Igrane Turisticka patrola u Igranima Photo: Matko Begovic/PIXSELL

S Igrancima Ivanom Talijančićem i Tomislavom Mihaljevićem od crkvice se vraćamo prema selu gdje nas s ploče s nazivom gleda kralj Arthur. E sad, zašto on? Zato što legenda kaže da je Arthur mjestu Igrane dao ime po svojoj majci Igraynni i da je Arthur prije smrti tu odlučio odložiti svoj mač excalibur. Legenda je utemeljena na lokalnoj ćakuli, ali primila se na plodno tlo pa je Igrane posjetio i ugledni britanski povjesničar John Matthews, a o selu je pisao i Daily Mail. Mještani su kralju posvetili i "Dane kralja Arthura". I ta manifestacija i križni put samoj destinaciji "sunca i mora" trebaju dati vrijednost više, baš kao što će to biti kad u Zalinoj kuli nikne centar za posjetitelje. Jer, i vrlina je i prokletstvo Igrana da godinama dolaze isti gosti pa je bilo logično da su se udomaćili i počeli očekivati nešto više od vječito iste ponude iz prirode, potvrdit će i Igarka Alma, vlasnica lijepih apartmana u prvom redu do mora.

– Kad se izvan sezone dogodi da ne radi web-kamera u selu, gosti odmah zovu da pitaju što je bilo – kažu Ivan i Tomislav.

U jedinom hotelu u Igranima ljetuju uglavnom Skandinavci, i to parovi, jer hotel ne prima mlađe od 16 godina. Ti se turisti kupaju ispred smještaja, ali mogu i ostali jer hotel nema koncesiju na plažu. U ostatku sela cvjeta obiteljski turizam, a gosti su ponajviše iz Češke, Poljske i Njemačke. Hrvati su, uz Slovence, pri dnu, debelo iza gostiju iz BiH. Ležaj u privatnom smještaju stoji od 20 do 25 eura. Između ta dva lica sela nanizani su market, pekara, suvenirnice, slastičarnica i svaku večer puni restorani. No oko 23 sata potpuna je tišina, osim u kafiću koji radi do dva ujutro, a nalazi se kod uljarske zadruge, druge u Hrvatskoj po starosti.

– Gosti su ti koji stišavaju ako se nekoga kasno čuje – govore Ivan i Tomislav.

U Igranima se svakih deset dana održavaju ribarske večeri, a iako iznimno dobro prihvaćena, manifestacija "Dani kralja Arthura" s pandemijom je zamrla, a ove godine nije oživjela jer nema tko potegnuti – stariji su umorni, mladi nezainteresirani. Turističko vijeće ionako nema neku pretjeranu moć jer, da je ima, parkiranje ne bi s lanjskih sedam ove godine poskupjelo na 15 kuna na sat. Naime, upornošću mještana parkiranje na rivi zabranjeno je istodobno s izgradnjom videonadzorom pokrivenog velikog parkirališta na mulu na kojem uvijek ima mjesta. Od parkinga do mula nekoliko je minuta hoda jer same su Igrane zbijene u nekoliko stotina metara, a s jedne i druge strane sela nalazi se zelena zona sa zemljom u privatnom vlasništvu na kojoj se ne smije ni graditi ni saditi.

Od parkinga klupe

Novcem od zarade na parkiralištu upravlja Turističko vijeće pa su, između ostalog, njime kupljene i klupe postavljene na rivi. No odluku o cijeni donosi Općina Podgora koja je, bez obzira na protivljenje Vijeća, ove godine odlučila furešte opaliti po džepu. Na kraju, naplata je pala za nekih 40 posto, a ispred devastiranog novosadskog odmarališta sve je više vozila.

OCJENA Gostoljubivost i susretljivost 10 Čistoća i urednost mjesta 9 Plaže 10 Raznolikost smještaja 8 Kvaliteta ugostiteljske ponude 10 Sadržaji za djecu 8 Događanja 7 Opskrbljenost 9 Autohtonost 10 Opći dojam 10 UKUPNA OCJENA 91