Vrtlarski vodič: Evo što trebate s cvijećem nakon sadnje

Prvih nekoliko dana nakon sadnje ključno je razdoblje za razvoj i oporavak biljke, a vrtlari u tom periodu najčešće rade greške koje mogu usporiti rast ili potpuno uništiti cvijeće. Diplomirani agronom Jasmin Hodžić u članku za Agroklub naglasio je kako je prvi tjedan nakon sadnje najstresnije razdoblje za biljku jer korijen još nije dovoljno razvijen za samostalno upijanje vode i hranjivih tvari iz tla. U tom razdoblju biljku treba obilno zalijevati kako bi se zemlja pravilno slegnula oko korijena i uklonili zračni džepovi koji mogu otežati ukorjenjivanje. „To nije zalijevanje za svaki slučaj, nego obavezan korak koji biljci pomaže da se uspješno primi”, istaknuo je Hodžić.

Prema njegovim savjetima, tijekom prvog tjedna biljke bi trebalo zalijevati svaki dan, najbolje rano ujutro ili navečer, dok se kasnije zalijevanje postupno smanjuje ovisno o vremenskim uvjetima. Posebno upozorava da se voda ne bi trebala izlijevati po listovima jer to može uzrokovati opekline i razvoj gljivičnih bolesti. Cvijeće u teglicama i posudama zahtijeva češće zalijevanje od biljaka posađenih izravno u zemlju jer se zemlja u posudama znatno brže suši. Kada je riječ o prihrani, agronom savjetuje da se s gnojivom ne žuri. Biljci je, kaže, potrebno desetak dana kako bi se oporavila od presađivanja i razvila novo korijenje.

Nakon tog razdoblja preporučuje korištenje NPK gnojiva 20-20-20 koje biljci osigurava dušik za rast, fosfor za razvoj korijena i kalij za otpornost i cvjetanje. Vodotopiva gnojiva mogu se koristiti svakih sedam do deset dana, dok se granulirana prihrana dodaje rjeđe jer se hranjive tvari otpuštaju postupno. Hodžić naglašava da pretjerana prihrana često može napraviti više štete nego koristi te savjetuje promatranje biljke i njezinih listova koji često prvi pokazuju nedostatak ili višak hranjivih tvari. „Ako je biljka zdrava, ne traži puno. Redovno zalijevanje i umjerena prihrana sasvim su dovoljni da cvijeće bude bujno tijekom cijele sezone”, zaključio je.