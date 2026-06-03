Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Zalijevanje i prihrana: Kad i kako?

Vrtlarski vodič: Evo što trebate s cvijećem nakon sadnje

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
03.06.2026.
u 06:00

Pravilno zalijevanje i prihrana nakon sadnje ključni su za zdrav rast i razvoj biljaka, tvrde stručnjaci.

Prvih nekoliko dana nakon sadnje ključno je razdoblje za razvoj i oporavak biljke, a vrtlari u tom periodu najčešće rade greške koje mogu usporiti rast ili potpuno uništiti cvijeće. Diplomirani agronom Jasmin Hodžić u članku za Agroklub naglasio je kako je prvi tjedan nakon sadnje najstresnije razdoblje za biljku jer korijen još nije dovoljno razvijen za samostalno upijanje vode i hranjivih tvari iz tla. U tom razdoblju biljku treba obilno zalijevati kako bi se zemlja pravilno slegnula oko korijena i uklonili zračni džepovi koji mogu otežati ukorjenjivanje. „To nije zalijevanje za svaki slučaj, nego obavezan korak koji biljci pomaže da se uspješno primi”, istaknuo je Hodžić.

Prema njegovim savjetima, tijekom prvog tjedna biljke bi trebalo zalijevati svaki dan, najbolje rano ujutro ili navečer, dok se kasnije zalijevanje postupno smanjuje ovisno o vremenskim uvjetima. Posebno upozorava da se voda ne bi trebala izlijevati po listovima jer to može uzrokovati opekline i razvoj gljivičnih bolesti. Cvijeće u teglicama i posudama zahtijeva češće zalijevanje od biljaka posađenih izravno u zemlju jer se zemlja u posudama znatno brže suši. Kada je riječ o prihrani, agronom savjetuje da se s gnojivom ne žuri. Biljci je, kaže, potrebno desetak dana kako bi se oporavila od presađivanja i razvila novo korijenje.

Nakon tog razdoblja preporučuje korištenje NPK gnojiva 20-20-20 koje biljci osigurava dušik za rast, fosfor za razvoj korijena i kalij za otpornost i cvjetanje. Vodotopiva gnojiva mogu se koristiti svakih sedam do deset dana, dok se granulirana prihrana dodaje rjeđe jer se hranjive tvari otpuštaju postupno. Hodžić naglašava da pretjerana prihrana često može napraviti više štete nego koristi te savjetuje promatranje biljke i njezinih listova koji često prvi pokazuju nedostatak ili višak hranjivih tvari. „Ako je biljka zdrava, ne traži puno. Redovno zalijevanje i umjerena prihrana sasvim su dovoljni da cvijeće bude bujno tijekom cijele sezone”, zaključio je.
Ključne riječi
koliko često zalijevanje Agroklub savjeti stručnjaka vrtlarenje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Eventim vodič: Dating

Od prvog izlaska do festivalskog vikenda: kako izbor događaja prati razvoj odnosa Zašto komedija otvara, kazalište gradi, arena potvrđuje i festival pečati odnos

Restoran ili kava kao prvi date tj. izlazak klasični su izbor, ali imaju jedan problem. Oboje prekrižite ruke, naslonite se i zapravo imate dva sata u kojima se mora nešto dogoditi. To očekivanje stvara dodatan stres kojeg je dobro umanjiti izborom kada se bira događaj, primjerice dobar koncert, stand-up, kazališnu predstavu, filmsku projekciju. Zajednički doživljaj uzima dio komunikacijskog tereta, stvara prirodne pauze i, što je najvažnije, ostavlja zajedničku referentnu točku o kojoj se razgovara tjednima poslije. Izbor događaja pritom nije nasumičan. Ono što odgovara za prvi izlazak nije isto što odgovara tri mjeseca kasnije. Izbor se razvija zajedno s odnosom.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!