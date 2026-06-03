Ovaj neobičan simptom može ukazivati na bolest srca: Često jača kako dan odmiče

Bolesti srca predstavljaju jednu od najraširenijih i najsmrtonosnijih skupina zdravstvenih problema u svijetu. One obuhvaćaju različite poremećaje srčanog mišića, krvnih žila i srčanih zalistaka. Faktori poput visokog krvnog tlaka, povišenog kolesterola, nezdrave prehrane, pušenja i nedostatka tjelesne aktivnosti znatno povećavaju rizik od razvoja srčanih bolesti. Procjenjuje se da je jedna od 12 osoba diljem svijeta pogođena srčanim ili krvožilnim bolestima.

Srčana bolest često je uzrokovana masnim naslagama u arterijama, što može uzrokovati veći rizik od krvnih ugrušaka. Također može uzrokovati oštećenje mozga, srca, bubrega i očiju. Neki krvni testovi mogu mjeriti različite vrste masti u tijelu. Dr. Bhavini Shah objasnila je simptome srčanih bolesti te je otkrila praktične korake za smanjenje rizika, piše Mirror. Bol u prsima česti je simptom srčanih bolesti. Osjeća se kao pritisak, stezanje, stiskanje ili težina te može biti simptom srčanog udara.

Jedan od simptoma je i kratkoća daha. Dr. Shah je objasnila da ako srce ne pumpa dovoljno krvi po tijelu, tekućina se može nakupiti u plućima, što otežava disanje i dovodi do kratkoće daha. Nepravilan srčani ritam također može biti pokazatelj bolesti srca. Iako to možda nije izravno povezano s ozbiljnim stanjem, važno je provjeriti ovo da bi se razumjeli svi temeljni problemi. I ekstremni umor nalazi se na popisu simptoma, a koji svakodnevne aktivnosti ili blagu tjelovježbu čini iscrpljujućima.

Dr. Shah također je naglasila da je oticanje nogu, medicinski poznato kao edem, manje poznati simptom bolesti srca i javlja se kada se tekućina nakuplja u tkivu. To se može pogoršati tijekom dana. Ako imate bilo koji od ovih simptoma i zabrinuti ste da biste mogli imati rizik od srčanog udara, bitno je potražiti liječničku pomoć.

Da biste smanjili rizik od srčanih bolesti, trebate se držati nekoliko navika. Prva od je njih je da se zdravo hranite. Smanjenje unosa masti učinkovit je način ne samo za smanjenje rizika od koronarne bolesti srca, već i za smanjenje krvnog tlaka i razine kolesterola. Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi Ujedinjenog Kraljevstva (NHS), preporučuje se prehrana s visokim udjelom vlakana i niskim udjelom masti koja bi trebala uključivati ​​najmanje pet porcija voća i povrća, kao i cjelovite žitarice (zob, raž i smeđa riža).

Iz NHS-a su također savjetovali ograničavanje unosa soli na najviše 6 grama dnevno i izbjegavanje zasićenih masti jer one mogu povećati razinu kolesterola. Dr. Shah je preporučila i da ostanete aktivni da biste spriječili srčane bolesti. Prema Britanskoj zakladi za srce, održavanje aktivnosti može smanjiti rizik od srčanih bolesti do 35 posto. Aktivnost također pomaže u regulaciji krvnog tlaka i snižavanju kolesterola.

Prema dobrotvornoj organizaciji Action on Smoking and Health, kada osoba puši cigarete, tada to oštećuje sluznicu arterija, uključujući koronarne arterije. Kemikalija nazvana akrolein ometa sposobnost tijela da prerađuje kolesterol, što dovodi do viših razina u krvotoku. Drugi način smanjenja rizika od srčanih bolesti je umjereno pijenje alkohola jer postoji veza između prekomjernog pijenja alkohola i visokog krvnog tlaka.

Također je važno dobro se naspavati. Ako imate manjak sna, može postojati povećan rizik od srčanih bolesti. Zdravoj odrasloj osobi potrebno je između sedam i devet sati sna noću. Tinejdžerima, djeci i bebama trebat će više, od osam do 16 sati. Male, ali upravljive promjene u vašoj dnevnoj rutini mogu imati veliki utjecaj na zdravlje vašeg srca.