Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
posljedice mogu biti ozbiljne

Treneri pasa upozoravaju: Izbjegnite ovu grešku u prvim tjednima života svog šteneta

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
03.06.2026.
u 15:30

Štenci prolaze kroz ključne faze razvoja, a ta iskustva mogu imati dugotrajan utjecaj na njihovo ponašanje i osobnost

Ponašanje starijeg psa uvelike je oblikovano iskustvima iz njegovih ranih mjeseci života. Način na koji se pas odgoji i tretira dok je štene, uključujući socijalizaciju, trening i interakciju s vlasnicima, može dugoročno utjecati na njegov karakter, povjerenje prema ljudima i opće ponašanje u odrasloj dobi. Štenci koji su odrastali uz dosljednu, strpljivu i pozitivnu skrb imaju veće šanse razviti stabilnu i uravnoteženu osobnost kao odrasli psi. Stoga su vlasnici pasa pozvani da izbjegnu jednu pogrešku u prvim tjednima života svog šteneta.

Prema stručnjacima za pse s Animal Pada, štenci prolaze kroz ključne faze razvoja, a iskustva iz tih ranih tjedana mogu imati dugotrajan utjecaj na njihovo ponašanje i osobnost. Prerano pogrešno postupanje moglo bi utjecati na samopouzdanje psa, temperament i sposobnost interakcije s drugim životinjama. Najveća greška je prerano odvajanje štenaca od majki. Naime, psi prolaze kroz pet glavnih faza razvoja, ali faza socijalizacije, od tri do 13 tjedana, je najvažnija, prema Animal Padu. Tijekom tog razdoblja štenci uče kako komunicirati sa svojom majkom, braćom i sestrama i ljudima, piše Daily Express.

"U ovoj razvojnoj fazi potencijal psa kao kućnog ljubimca se ili potiče i njeguje, ili ometa, pa čak i uništava. Također, u ovoj fazi se razvija najmanje 50 posto konačnog temperamenta psa. Dakle, izdvajanjem šteneta iz obitelji prije osmog tjedna starosti povećavate rizik da bude loše naravi i nesposobno za druženje s drugim psima", objasnio je stručnjak. Igranje s braćom i sestrama također uči štene "inhibiciji ugriza", pravilnoj društvenoj hijerarhiji i kako čitati znakove drugih pasa.

Bez ovog vodstva, štenci mogu agresivnije gristi, teško se nositi s novim situacijama i kasnije u životu pokazivati ​​probleme povezane s privrženošću. Neki profesionalni uzgajivači smatraju osam tjedana prihvatljivim vremenom za odvajanje štenaca. Nije neuobičajeno da štenci budu usvojeni u nove domove već u ovoj ranoj dobi. "Iako se štenci obično potpuno odvikavaju od dojke u dobi od sedam tjedana i mogu jesti krutu hranu te više ne moraju sisati, postoji velika prednost u tome da se štencima dopusti da ostanu s majkom dok ne napune 12 tjedana", rekao je glasnogovornik platforme Pets4Homes.

Dodao je da su dodatna četiri tjedna između osmog i dvanaestog tjedna vrlo formativna za mladog šteneta, a njihova socijalizacija, naučeno ponašanje i osobnosti doista napreduju skokovito tijekom tog razdoblja, što će pomoći da se štenetu osigura čvrsti temelj za ostatak života. Čekanje punih 12 tjedana također omogućuje štencima da prime svoj prvi set cijepljenja, što im pomaže u zaštiti od bolesti prije ulaska u novo okruženje.

Psi se drugačije ponašaju prema ljubaznim i bezobraznim ljudima
Ključne riječi
greška ponašanje odvajanje pas štene

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!