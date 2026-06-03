Treneri pasa upozoravaju: Izbjegnite ovu grešku u prvim tjednima života svog šteneta

Ponašanje starijeg psa uvelike je oblikovano iskustvima iz njegovih ranih mjeseci života. Način na koji se pas odgoji i tretira dok je štene, uključujući socijalizaciju, trening i interakciju s vlasnicima, može dugoročno utjecati na njegov karakter, povjerenje prema ljudima i opće ponašanje u odrasloj dobi. Štenci koji su odrastali uz dosljednu, strpljivu i pozitivnu skrb imaju veće šanse razviti stabilnu i uravnoteženu osobnost kao odrasli psi. Stoga su vlasnici pasa pozvani da izbjegnu jednu pogrešku u prvim tjednima života svog šteneta.

Prema stručnjacima za pse s Animal Pada, štenci prolaze kroz ključne faze razvoja, a iskustva iz tih ranih tjedana mogu imati dugotrajan utjecaj na njihovo ponašanje i osobnost. Prerano pogrešno postupanje moglo bi utjecati na samopouzdanje psa, temperament i sposobnost interakcije s drugim životinjama. Najveća greška je prerano odvajanje štenaca od majki. Naime, psi prolaze kroz pet glavnih faza razvoja, ali faza socijalizacije, od tri do 13 tjedana, je najvažnija, prema Animal Padu. Tijekom tog razdoblja štenci uče kako komunicirati sa svojom majkom, braćom i sestrama i ljudima, piše Daily Express.

"U ovoj razvojnoj fazi potencijal psa kao kućnog ljubimca se ili potiče i njeguje, ili ometa, pa čak i uništava. Također, u ovoj fazi se razvija najmanje 50 posto konačnog temperamenta psa. Dakle, izdvajanjem šteneta iz obitelji prije osmog tjedna starosti povećavate rizik da bude loše naravi i nesposobno za druženje s drugim psima", objasnio je stručnjak. Igranje s braćom i sestrama također uči štene "inhibiciji ugriza", pravilnoj društvenoj hijerarhiji i kako čitati znakove drugih pasa.

Bez ovog vodstva, štenci mogu agresivnije gristi, teško se nositi s novim situacijama i kasnije u životu pokazivati ​​probleme povezane s privrženošću. Neki profesionalni uzgajivači smatraju osam tjedana prihvatljivim vremenom za odvajanje štenaca. Nije neuobičajeno da štenci budu usvojeni u nove domove već u ovoj ranoj dobi. "Iako se štenci obično potpuno odvikavaju od dojke u dobi od sedam tjedana i mogu jesti krutu hranu te više ne moraju sisati, postoji velika prednost u tome da se štencima dopusti da ostanu s majkom dok ne napune 12 tjedana", rekao je glasnogovornik platforme Pets4Homes.

Dodao je da su dodatna četiri tjedna između osmog i dvanaestog tjedna vrlo formativna za mladog šteneta, a njihova socijalizacija, naučeno ponašanje i osobnosti doista napreduju skokovito tijekom tog razdoblja, što će pomoći da se štenetu osigura čvrsti temelj za ostatak života. Čekanje punih 12 tjedana također omogućuje štencima da prime svoj prvi set cijepljenja, što im pomaže u zaštiti od bolesti prije ulaska u novo okruženje.