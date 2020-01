Patite od mučnina tijekom putovanja? Uz ove savjete više nećete!

Pažljivo birajte sjedala

Ne putujte malim avionima, koji su obično gori od većih letjelica, prenosi msn.com. U automobilu je najgore mjesto za sjediti je stražnje jer je teže vidjeti kroz prozor. Nažalost, ovdje obično sjede djeca - a ljudi su najosjetljiviji na putničke bolesti u dobi od 8 do 12 godina, kaže John Golding, profesor primijenjene psihologije na Sveučilištu Westminster. Odrasli koji pate od migrene također su osjetljiviji.

Držite oči na horizontu

Najbolje objašnjenje za bolest pokreta je senzorna teorija sukoba koja se svodi na nesklad između onoga što vide vaše oči i podataka o kretanju koje je otkrilo vaše unutarnje uho. "Ako možete vidjeti vanjski prikaz i referencu horizonta, korisno je", tvrdi Golding. Ne čitajte i ne gledajte u telefon. Pokušajte mirno držati glavu, savjetuje Louisa Murdin, savjetnica za audio vestibularnu medicinu. "To ljudima nije uvijek jasno, ali razgovori ne pomažu, jer kada razgovaramo, gotovo uvijek mičemo glavom. Slušanje glazbe jedna je stvar koja se pokazala u istraživanjima kao korisna. Nikotin ima tendenciju pogoršanja pokreta, kao i veliki obrok ili konzumiranje alkohola prije putovanja."



Istražite lijekovite mjere

Lijekovi bez recepta koji sadrže hioskin mogu biti učinkoviti kao i antihistaminici, ali oni mogu uzrokovati zamagljen vid i pospanost, što nije dobro ako biste trebali voziti. Lijek cinnarizin, koji se nalazi u drugim lijekovima za pokretanje bolesti ima manje nuspojava. Uzmite to otprilike dva sata prije putovanja. Nakon što se počnete osjećati bolesno, tablete su beskorisne. Čak i ako zapravo niste bolesni, dobit ćete ono što se naziva zatajenje u želucu", kaže Golding. "Vaše tijelo će zaustaviti da se želučani sadržaj pomakne dalje u crijevima, što znači da se lijekovi neće pravilno apsorbirati. Flasteri su alternativa oralnom lijeku, ali obično se moraju propisati. Neki preporučuju đumbir, ali to ima slabe dokaze o učinkovitosti", kaže Murdin.



Pazite na svoje disanje

"Kontrolirano disanje otprilike je kao pola lijeka", kaže Golding i dodaje: "Ako se koncentrirate na disanje to može spriječiti povraćanje. Prije toga vježbajte redovito i dosljedno disanje."