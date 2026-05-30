Što piti kada temperature rastu? Najukusniji napici koji pomažu osvježiti organizam
Nije se lako nositi s velikim vrućinama, a kada temperature rastu iz dana u dan, teško je koncentrirati se na bilo što drugo jer osjećaj sparine i iscrpljenosti postaje sve intenzivniji. Iako klima-uređaji mogu pomoći, organizam je potrebno rashladiti i iznutra, a to možete postići uz ovih pet jednostavnih, osvježavajućih i ukusnih pića. Tijekom visokih temperatura posebno je važno unositi dovoljno tekućine kako biste izbjegli dehidraciju, iscrpljenost i druge zdravstvene tegobe povezane s dugotrajnim boravkom na vrućini. Voda je uvijek najbolji izbor, no postoje i brojni hranjivi napitci koji mogu pomoći rashladiti organizam, osvježiti vas i pružiti dodatnu energiju tijekom toplih ljetnih dana.
Sok od lubenice: Lubenica je nezaobilazni dio ljetnih dana jer sadrži velike količine vode, vitamina i antioksidansa poput vitamina C i beta-karotena. Osim što osvježava, pomaže organizmu ostati hidratiziran i pun energije. Za ovaj osvježavajući napitak dovoljna je ¾ šalice lubenice, ¼ vode, malo limuna i pola žlice meda. Voće je potrebno izmiksati dok ne postane potpuno glatko, a prije posluživanja dobro rashladiti.
Napitak od ananasa i đumbira: Ako želite nešto drugačije i osvježavajuće, kombinacija soka od ananasa i đumbira odličan je izbor. Ovaj tropski napitak spaja slatkoću ananasa s blagom ljutinom đumbira i pruža pravo osvježenje tijekom vrućih dana. Za pripremu su potrebni šalica soka od ananasa, pola šalice mineralne vode, nekoliko kriški đumbira i sok jedne limete. Sve sastojke potrebno je pomiješati i poslužiti s ledom.
Sok od mente i limuna: Menta je poznata po svojoj sposobnosti rashlađivanja organizma, a u kombinaciji s limunom postaje savršen napitak za ljeto. Za pripremu će vam trebati pola šalice listova mente, nekoliko žlica limunovog soka, pola šalice vode i malo smeđeg šećera. Nakon miksanja napitak je najbolje poslužiti s nekoliko kockica leda.
Sok od krastavca: Krastavac je jedna od najboljih namirnica za hidrataciju jer sadrži veliku količinu vode i osvježava organizam tijekom vrućih dana. Osim toga, može pomoći zaštititi kožu od isušivanja i negativnih posljedica jakog sunca. Za ovaj jednostavan napitak potreban je jedan veliki krastavac, četvrtina žličice smeđeg šećera ili drugog prirodnog zaslađivača te šalica vode. Sve sastojke potrebno je izmiksati u blenderu i poslužiti dobro rashlađeno.
Biljni čaj: Biljni čaj odličan je izbor tijekom ljeta jer pomaže organizmu da se lakše nosi s visokim temperaturama i doprinosi jačanju imuniteta. Za pripremu ovog napitka potrebni su pola žličice đumbira, pola žličice kurkume, prstohvat crnog papra, dva prstohvata cimeta i jedna žličica meda. Sve sastojke, bez meda, potrebno je kratko prokuhati u šalici vode, dok se med dodaje na samom kraju prije posluživanja. Ako niste ljubitelj ovakvih kombinacija, možete odabrati bilo koji biljni čaj. Topli čajevi potiču znojenje, što tijelu pomaže da se prirodno rashladi tijekom velikih vrućina. Posebno se ističe čaj od mente jer sadrži mentol koji aktivira receptore za osjećaj hlađenja i pruža dodatno osvježenje.