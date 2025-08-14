Borite se s nesanicom? Doktor otkriva što pokreće ovaj problem sa spavanjem koji pogađa milijune ljudi

Milijuni ljudi svake noći bore se s nesanicom – no uzrok možda nije u neudobnim jastucima ili užurbanim mislima. Novo istraživanje otkriva da ključ problema može ležati u našim crijevima. U studiji objavljenoj u medicinskom časopisu General Psychiatry, tim znanstvenika s Medicinskog sveučilišta Nanjing u Kini proučavao je povezanost između pospanosti i prisutnosti određenih bakterija u probavnom sustavu, piše Daily Mail.

Voditeljica istraživanja, Shangyun Shi, analizirala je podatke čak 386.533 osoba s nesanicom te ih usporedila s rezultatima dviju studija o crijevnom mikrobiomu, koje su obuhvatile 26.548 sudionika. Identificirano je 71 zajedničko skupina bakterija. Rezultati su pokazali da određene vrste bakterija mogu povećati, ali i smanjiti rizik od nesanice.

Sam poremećaj sna, pak, mijenja ravnotežu crijevnog mikrobioma. Ukupno 14 skupina bakterija bilo je pozitivno povezano s nesanicom (1–4 % veća vjerojatnost pojave), dok je 8 skupina imalo negativnu povezanost (1–3 % manja vjerojatnost).

Studija je otkrila i značajan utjecaj nesanice na sastav mikrobioma: kod oboljelih je zabilježeno smanjenje broja sedam skupina bakterija (43–79 % manje) te više od četiri puta veći broj 12 drugih skupina. Posebno se istaknula klasa bakterija Odoribacter, koja je uobičajeno povezana s dobrom podrškom crijevima i nižom razinom upale. Niske razine Odoribactera češće su kod osoba s upalnim bolestima crijeva (IBD), pretilošću i dijabetesom tipa 2.

Prema Shi, rezultati potvrđuju složen, dvosmjeran odnos između nesanice i crijevne mikrobiote. Budući tretmani nesanice mogli bi uključivati reguliranje crijevnih bakterija putem probiotika, prebiotika ili čak transplantacije fekalne mikrobiote.

Ipak, znanstvenici upozoravaju na ograničenja studije. Svi sudionici bili su europskog podrijetla, a sastav mikrobioma znatno se razlikuje među etničkim skupinama i regijama. Također, prehrambene navike i stil života – faktori koji znatno utječu na mikrobiom – nisu bili uzeti u obzir.