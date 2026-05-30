Vinarija Kutjevo

Kad misliš na graševinu, misliš na Kutjevo

Foto: Vinarija Kutjevo
VL
Autor
Promo
30.05.2026.
u 08:18

Graševina koja povezuje generacije i stvara uspomene koje vrijede.

Vinarija Kutjevo predstavlja svoju najpoznatiju graševinu, sortu koja već godinama zauzima posebno mjesto u domaćem vinarstvu i svakodnevnim trenucima ljubitelja vina. Kada se govori o graševini, govori se o Kutjevu. To je vino koje svojom svježinom, lakoćom i karakterom ostaje dosljedno kroz vrijeme te potvrđuje kvalitetu iz berbe u berbu. Upravo ta dosljednost učvrstila je njezin status jedne od vodećih graševina na tržištu, a Vinariju Kutjevo kao ime koje je postalo sinonim za graševinu.

Foto: Vinarija Kutjevo

Ova graševina prati jednostavne, ali važne trenutke od spontanih druženja i opuštenih večeri do posebnih prigoda koje se pamte. Uvijek se prirodno uklapa u različite situacije i ritam svakodnevice. Kad je graševina na stolu, to je Kutjevo. Njezina pristupačnost čini je vinom koje povezuje generacije, od djeda do unuka, kao simbol zajedništva, tradicije i uživanja.

Nastala u srcu kutjevačkog vinogorja, graševina Vinarije Kutjevo nosi dugogodišnju tradiciju i znanje koje se prenosi generacijama. Kutjevo i graševina kroz vrijeme postaju neraskidivo povezani. U tom kontinuitetu leži njezin identitet, spoj iskustva, kvalitete i trajnosti koji definira stoljetnu vinsku priču ovog kraja. Svaka butelja odražava stil koji je ovu sortu učinio simbolom Kutjeva i jednim od najvažnijih predstavnika hrvatskog vinarstva.

Foto: Vinarija Kutjevo

U svijetu koji se stalno mijenja, vrijednost ostaje u trenucima koji se dijele. U onima koji nisu planirani, ali postaju važni. Tada nastaju uspomene koje vrijede i priče koje traju.

