Ovo su najčešće pogreške koje ljudi čine tijekom putovanja po vrućinama: Evo kako ih izbjeći

Ljeto je najpopularnije doba godine za putovanja, i to s dobrim razlogom. Većina ljudi tada koristi godišnji odmor, djeca su na školskim praznicima, a toplije vrijeme i dulji dani jednostavno mame na istraživanje novih mjesta ili opuštanje na moru. Bez obzira putujete li avionom, automobilom ili trajektom, ljeto je savršeno vrijeme za bijeg od svakodnevice i punjenje baterija. No, s ljetom dolaze i toplinski valovi što znači da oni koji planiraju putovanja trebaju biti posebno oprezni i poduzeti odgovarajuće mjere opreza.

"Uživanje na suncu dio je odlaska na odmor, ali temperature koje doživljavaju neka popularna turistička odredišta izuzetno su opasne", rekao je farmaceut Navin Khosla. Ekstremne temperature predstavljaju ozbiljne zdravstvene rizike, stoga je uvijek najbolje unaprijed se pripremiti. Stručnjaci su otkrili najveće pogreške koje ljudi čine kada putuju tijekom toplinskog vala i njihove savjete za sigurnost, zdravlje i sreću na odmoru, piše HuffPost.

Nepravilna hidratacija: "Zapamtite piti puno vode. Započnite dan čašom vode. Ponesite bocu sa sobom. Pokušajte izbjegavati pića koja dehidriraju, poput alkohola. Ako ipak uživate u koktelima kraj bazena, pobrinite se da uz njih pijete i dodatnu vodu da biste nadoknadili tekućinu. Ako se bavite aktivnostima na otvorenom, bilo da hodate, planinarite ili vozite bicikl, unaprijed isplanirajte mjesta na kojima ćete moći nadopuniti vodu putem", rekla je Melissa Yeager, viša urednica vijesti u Lonely Planetu.

Dobro je razmisliti i o dodatnim pojačivačima hidratacije i elektrolitima. "Bez minerala poput natrija, kalija i magnezija koji dostavljaju hidrataciju vašim stanicama, vaše tijelo ne može apsorbirati odgovarajuću hidrataciju koja mu je potrebna. Elektroliti mogu regulirati funkciju mišića i živaca, zbog čega dehidracija može dovesti do slabosti mišića, kao i iscrpljenosti i glavobolja", objasnio je Justin Chapman, stručnjak za putovanja.

Izbjegavanje aktivnosti u zatvorenom prostoru: "Postoji tendencija da se osjećate kao da morate biti vani kada ste na odmoru, ali tijekom toplinskog vala važno je provesti nekoliko sati u danu u zatvorenom prostoru ili, ako to nije moguće, u hladu", rekao je Huw Owen, suosnivač platforme za planiranje odmora TravelLocal. Provjerite vremensku prognozu i savjete te isplanirajte svoj dan oko tih informacija.

"Od podneva do kasnog poslijepodneva obično je najtoplije, stoga aktivnosti na otvorenom svedite na minimum tijekom tih sati. Umjesto toga, odlučite se za aktivnosti poput muzeja, filmova, jedenja u zatvorenom prostoru ili možda čak i drijemanja", savjetovala je Yeager.

Previše truda: "Budite blagi prema sebi kada je riječ o očekivanjima od odmora tijekom toplinskog vala. Mislim da ljudi osjećaju pritisak da u jedan odmor uguraju baš sve, pogotovo ako su uložili puno vremena i novca u planiranje putovanja", rekla je Yeager. Nemojte se osjećati loše ako ne uspijete posjetiti svaku atrakciju, pogotovo kada to znači pretjerano naprezanje tijekom najtoplijih sati dana tijekom toplinskog vala.

Spavanje do kasno: Naravno, na odmoru se želite odmoriti i opustiti, ali ako želite razgledavati i istraživati destinaciju, najbolje je to učiniti rano ujutro dok vrućina još nije toliko jaka. "Rano jutro ili večer su najhladniji dijelovi dana, stoga je najbolje, ako možete, šetnju ostaviti za to vrijeme da biste izbjegli vrućinu. To znači kraći noćni san, ali možete nadoknaditi tijekom dana. To je odličan način da imate više energije za doživljaj noćnog života, a dobro je i za vaše zdravlje", rekao je Owen.

Pogrešan odabir odjeće: Nošenje lagane i udobne odjeće može značajno utjecati na to kako ćete se osjećati tijekom dana. Razmislite o slojevima koje lako možete skinuti ili dodati kako se temperatura mijenja. "Možda je primamljivo nositi što manje odjeće kada je tako vruće, ali pokrivanje laganim tkaninama može vam pomoći da se osjećate puno hladnije nego imati puno kože izložene suncu. Držite se svijetlih, prirodnih tkanina poput pamuka i lana po vrućem vremenu. One su prozračne i održavat će vas hladnima, za razliku od sintetičkih tkanina koje će zadržavati toplinu, s bakterijama i neugodnim mirisima, te će vam biti toplije", objasnio je Chapman.

Ignoriranje signala vlastitog tijela: "Mislim da je najčešća pogreška koju ljudi rade tijekom putovanja ta što nisu iskreni prema sebi o tome kako se osjećaju. Razmišljaju: 'Na putovanju sam, želim sve doživjeti, pa ću ignorirati čudne signale koje mi tijelo šalje' i zbog toga zanemaruju upozorenja svog tijela da nešto nije u redu", rekao je dr. Gregory Katz, kardiolog i docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta New York.

Preporučio je da obratite pozornost na to kako se osjećate tijekom dana, posebno ako imate kronično stanje. Putovanje remeti vašu rutinu, stoga spakirajte sve lijekove koje uzimate poput tableta za visoki krvni tlak, dijabetes ili srčanih bolesti te ih nastavite uzimati u dosljedno vrijeme tijekom putovanja.

Ne nanošenje kreme za sunčanje: "Bez obzira koliko vremena provodite na suncu, važno je nanositi kremu za sunčanje tijekom cijelog dana jer želite maksimalno zaštititi svoju kožu", rekao je farmaceut Khosla. Birajte kremu s visokim SPF-om i ponovno je nanosite barem svaka dva sata jer ne treba puno vremena na suncu da bi vam koža izgorjela. "Većina ljudi misli da koža može izgorjeti samo kad je sunce najjače. No, možete izgorjeti čak i ako je oblačno ili vjetrovito, stoga je važno imati to na umu", dodao je.

Previše izravnog izlaganja suncu: "Važno je ograničiti vrijeme provedeno na izravnom suncu i razmisliti o boravku u hladu tijekom podneva, kada su temperature najviše. Poduzmite i druge mjere da spriječite pregrijavanje tijela, poput korištenja ventilatora ili stavljanja vlažnog ručnika preko glave i vrata", rekao je Khosla. Iako je sunčanje mnogima neizostavan dio odmora, tijekom toplinskog vala možda biste trebali promijeniti planove.

"Nakon mjeseci iščekivanja odmora i maštanja o ležanju na plaži, pomisao da morate ostati unutra jer je prevruće može biti razočaravajuća, ali sunčanje nosi rizike i pri nižim temperaturama, a tijekom toplinskog vala može biti opasno. Najbolje je izbjegavati sunce što je više moguće, pa isprobajte 'obrnuti dan na plaži' – idite na plažu kasnije poslijepodne, kada temperature padnu, da biste ipak uhvatili malo vitamina D", savjetovao je Chapman.