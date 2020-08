'Osjećam se toliko krivom što varam supruga već tri godine da mi je mučno od toga, ne znam što napraviti'

- Imam aferu već tri godine. Sada sam stvarno zaljubljena u njega, ali osjećam se toliko krivom zbog varanja svog muža da mi postaje loše. Imam 37 godina, suprug ima 38 godina i imamo dvije djevojčice od devet i šest godina. Prije nekog vremena, moja sestra i najbolji prijatelj poginuli su u prometnoj nesreći, a ja sam bila devastirana. Dečko koji je nekada živio u blizini našeg doma iz djetinjstva došao je na sprovod i nakon toga mi je napisao lijepo pismo sućuti. Probudio je mnoga sjećanja na moju sestru, ali i na njega i sretna vremena koja smo proveli zajedno kao tinejdžeri. Dvije je godine stariji od mene. Doista sam ga voljela, ali ništa se tada nije dogodilo jer smo oboje bili vrlo sramežljivi. Počeo mi je slati poruke i jednog dana me pitao želim li se vidjeti na ručku. Zbog njega mi je svijet ponovno bio dobar. Osjećala sam se opušteno i sretno. Počeli smo se sastajati jednom mjesečno i tako sam se veselila našim spojevima. Osjećala sam se kao zaljubljeni tinejdžer i znala sam da i on ima osjećaje prema meni - napisala je jedna žena za The Sun.

Kada ju je pitao da provedu vikend zajedno, već je bila spreman s izlikom koju će reći suprugu. Imala je novi hobi izrađivanja stvari pa je njezin suprug stalno mislio da je zbog toga nema doma. Svakih nekoliko mjeseci provodili su divne vikende zajedno, pričajući i seksajući se. No nakon nekoliko mjeseci shvatila je da njihova afera ne vodi nikuda te da nitko od njih ne planira ostaviti svoje partnere. Nije još pričala sa svojim ljubavnikom, ali misli da osjeća da se udaljila od njega. Želi završiti s ovim razdobljem života, ali ne zna što napraviti pa za savjet pita psihoterapeutkinju Deidre.

- Sada ste mi sve priznali i nadam se da vam je malo lakše, ali nalazite se u limbu sve dok ne kažete svom ljubavniku da je vaša afera gotova. Samo tada možete nastaviti sa svojim životom. Iako ovo nije izlika za vaše varanje, on vam je bio emocionalna potpora u životu kada ste vi to najviše trebali. Ušao je u vaš život u vrijeme ogromnog gubitka i boli i to mu je pomoglo da bude poveznica sa sretnim vremenima iz vaše prošlosti. Ispunjavao je potrebu i afera vam je omogućila da ugasite bolne emocije gubitka, ali plaćena je emocionalna cijena i toliko riskirate ako budete otkriveni. Recite mu da je gotovo - on ionako vjerojatno sumnja. Način da krenete naprijed je da se prvo riješite svog gubitka - odgovorila joj je Deidre.

Pitali smo Zagrepčane što misle o okupljanjima kod HNK: