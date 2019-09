Ove trikove morate znati prije nego što krenete kiseliti zelje

Kiselo se zelje nekad smatralo jelom siromaha, no njegova kvaliteta i nutritivne vrijednosti, mehanizmi kojima štiti zdravlje postavile su kiselo zelje na vrh ljestvice zdrave hrane. Vjeruje se da su Kinezi otkrili kiselo zelje i prvi uvidjeli njegova ljekovita svojstva. Zelje ne sadrži ni šećere ni masti, ali zato je bogato vitaminom C, a sadrži još i vitamin A, magnezij, željezo, fosfor, kalij, natrij, folnu kiselinu te bjelančevine. U 100 grama zelja nalazi se samo 26 kalorija stoga je ova namirnica savršena za one koji žele izgubiti suvišne kilograme. Kiselo je zelje zaista prava riznica zdravlja na tanjuru jer pomaže pri brojnim zdravstvenim tegobama.

1. O tome kakvog će vam okusa biti kiselo zelje ovisi i način rezanja, odnosno, hoćete li koristiti cijeli kupus, cijelu glavicu ili ćete ga narezati.

2. Uobičajeno je narezati ili naribati zelje prije kiseljenja kako bi se začini lakše sljubili sa zeljem.

3. Za kvalitetno kiselo zelje potreban vam je svjež domaći kupus.

4. Idealna težina glavice kupusa je 1,5 kilograma.

5. Kada se kupus reže odvajaju se dva, do tri lista, dok vađenje unutarnjeg korijena nije nužno.

6. Zelje možete kiseliti u plastičnim posudama ili vrećama, no preporučaju se posude.

7. Posuda za kiseljenje mora se držati na temperaturi od 18 do 22 celzijeva stupnja jer je to optimalna temperatura za fermentaciju.

8. Za kiseljenje trebate pripremiti plastičnu posudu, sol (preporuča se kila soli na 30 kila kupusa), pamučna krpa velike gustoće, kamen koji je težak barem kilogram i pola.

9. Da ne bi došlo do tamnjenja kupusa bitno je dobro rasporediti sol na raširenu krpu pokraj kamena.

10. Kada poslažete kupus dodajte vode toliko da kupus bude cijeli pokriven i pratite razinu vode.

