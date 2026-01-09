Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
obratite pažnju!

Nije dobro za vas: Ovo su znakovi da se ne seksate dovoljno

shutterstock
VL
Autor
vecernji.hr
09.01.2026.
u 23:22

Razlog vaše iznenadne ljutnje i nezadovoljstva mogao bi biti nedostatak seksa.

Malo ste ljuti pa tužni i čini vam se kao da nešto nedostaje u vašem životu? Ako malo detaljnije razmislite o korijenima problema, možda ćete zaključiti da je za sve kriv – seks. Bez obzira na to jeste li u ozbiljnoj vezi ili se samo povremeno seksate s nekim, ovih 13 znakova mogli bi vam ukazati na to da se možda ipak ne seksate dovoljno, te da ste zato nesretni i nezadovoljni sobom, piše Essence

Niste zainteresirani za seks: Ako ste u vezi i sami shvaćate da prečesto uzmičete pred akcijom, razmislite zašto se to događa. Ljubav koju imate trebala bi biti dovoljna da probudi želju za seksom ako ste zadovoljni vezom.

Intimno područje: Uopće vas ne zabrinjava ako vam intimno područje nije dotjerano niti se mislite depilirati ovih dana? To je također jedan od znakova da se niste seksali u zadnje vrijeme i da ste zanemarili taj segment u životu.

Tužni ste: Endorfini koje otpušta mozak zaduženi su za dobar osjećaj. Možete učiniti nekoliko stvari da se osjećate bolje i povisite razinu endorfina. Jedna od njih je seks koji osim dobrog raspoloženja ima i neke zdravstvene prednosti. 

Svadljivi ste: Dokazano je da nedostatak seksa muškarce i žene pretvara u prave iritantne svađalice. Ako ste primijetili da rado započinjete svađe i rasprave, zapitajte se kad ste zadnji put uživali u fizičkim strastima.

Nedostatak samopouzdanja: Neka istraživanja pokazuju da dobar seks pomaže samopouzdanju. Ako vam se čini da nemate dovoljno samopouzdanja kod kuće i na poslu, probajte biti aktivniji u krevetu.

Seks s bivšim: Jako mu se želite javiti i prepustiti njegovim dodirima, a znate da je to loša ideja s obzirom na zajedničku prošlost koju imate? I to je jedan znak da vam nedostaje seks, ali probajte pronaći alternativni put do zadovoljstva.

Bijes: U nekim trenucima vam se čini da biste partnera mogli bez grižnje savjesti udariti šakom jer vas neopisivo nervira? Kažu da je tanka linija između ljubavi i mržnje, ali tu energiju preusmjerite na rješavanje problema i odvedite partnera u spavaću sobu.

Seksualni terapeuti upozoravaju da postoji sedam stvari koje nikada ne biste trebali napraviti u spavaćoj sobi
1/10

Pritisak obaveza: Više ni ne znate koji je dan u tjednu, ali čim ujutro otvorite oči, znate da vam je dosta posla i obaveza. Olakšajte si svakodnevnu kolotečinu i upijte malo ljubavi.

Nervoza u prometu: Nedostatak seksa može se očitovati i ljutnjom u prometu. Ako ste nervozniji nego inače dok čekate u gužvi i drugi vozači vas neopisivo nerviraju, razmislite kada ste se zadnji put seksali i je li i to dio razloga za vašu nervozu.

Niste svoji: Niste svoji u posljednje vrijeme, iako je sa zdravljem sve u redu. Probajte opuštenost dostići seksom.

Tempirana bomba: Ako se osjećate poput tempirane bombe i čini vam se da ćete partneru istresti sve u lice i to na nimalo pažljiv i konstruktivan način, zamislite se nad sobom i probajte shvatiti zašto se toliko toga nakupilo da ste pred eksplozijom.

Nešto vam nedostaje: U vezi ste do nedavno bili kao u oblacima, ali sada se nešto promijenilo i čini vam se da nešto nedostaje. Možda ste zapali u rutinu i treba samo malo truda da se vratite na staro ili još bolje.

Puno razmišljate o seksu: Čim dnevna sanjarenja postanu bolja od akcije u stvarnom životu, to je poziv na uzbunu. Uzmite stvari u svoje ruke i okrenite situaciju u svoju korist.

Ključne riječi
erekcija orgazam libido intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Modular Homes Expo

OD SNOVA DO KLJUČA U RUKAMA U REKORDNOM ROKU: ZAGREB MEET MIJENJA PRAVILA GRADNJE

Ako ste tijekom vožnje ili šetnje u mjestu gdje živite primijetili kako se kuće, zgrade i poslovni objekti pojavljuju „preko noći“, niste u krivu. Sve više Hrvata odlučuje se za montažnu i modularnu gradnju te stanovanje u takvim prostorima, jer nude brzinu, sigurnost i manje stresa. U svijetu u kojem je vrijeme postalo dragocjeno, ovakav način gradnje postaje isplativ i logičan izbor za mnoge.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!