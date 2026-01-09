Seksualni terapeuti upozoravaju da postoji sedam stvari koje nikada ne biste trebali napraviti u spavaćoj sobi
Seks se neprestano razvija, a s njim i naši stavovi, želje i granice. Iako se ponekad može činiti teško pratiti sve promjene, jedno je sigurno – važno je razgovarati o njima. U spavaćoj sobi ne postoje stroga, univerzalna pravila i ono što je jednoj osobi uzbudljivo, drugoj može biti potpuno nezanimljivo ili čak tabu. Upravo zato su komunikacija, poštovanje i otvorenost ključ zdravog i ispunjenog intimnog odnosa, prenosi LADBible.
Netko uživa u jednostavnosti, drugi u eksperimentiranju s novim pozama, a treći u otkrivanju specifičnih fetiša. Sve su te preferencije legitimne dokle god su temeljene na međusobnom pristanku. Ipak, skupina seksualnih terapeuta i stručnjaka za odnose upozorava da postoje određena ponašanja koja mogu narušiti povjerenje, sigurnost i zadovoljstvo – bez obzira na kemiju među partnerima.
1. Isprobavanje nečeg novog bez pristanka partnera: Intimnost podrazumijeva povjerenje i jasno postavljene granice. Prelaženje tih granica, čak i “u žaru trenutka”, može izazvati nelagodu ili osjećaj izdaje. Seksualni terapeut Tom Murray ističe da istraživanje novih iskustava treba biti zajednička odluka, jer bez pristanka može dovesti do emocionalne štete ili gubitka povjerenja.
2. Glumljenje orgazma: Iako se mnogima čini kao bezazlen izlaz iz neugodne situacije, lažiranje orgazma dugoročno nikome ne koristi. Time se gubi prilika za iskrenu komunikaciju i bolje razumijevanje partnerovih potreba. Seksualna terapeutkinja Mary Hellstrom podsjeća da seks nije natjecanje s jasnim “ciljem” te da vrhunac nije jedino mjerilo dobrog intimnog iskustva.
3. Kontroliranje partnerovih seksualnih fantazija: Fantazije su osobne i često ne znače želju za njihovom realizacijom. Stručnjakinja Nazanin Moali naglašava da su fantazije rezultat raznih životnih iskustava te da ne predstavljaju prijetnju vezi. Prihvaćanje različitosti u željama može čak produbiti bliskost među partnerima.
4. Sramoćenje zbog fetiša: Odbacivanje ili ismijavanje partnerovih interesa može ozbiljno narušiti osjećaj sigurnosti. Spavaća soba trebala bi biti prostor u kojem se želje mogu izraziti bez straha od osude. Kako ističe Incia A. Rashid, izazivanje srama može dugoročno zatvoriti osobu i udaljiti je od partnera.
5. Sramoćenje samih sebe: Osim što trebamo biti nježni prema partneru, važno je pokazati isto razumijevanje i prema sebi. Seksualni terapeuti potiču oslobađanje od unutarnjih osuda i dopuštanje vlastitim mislima i fantazijama da postoje bez krivnje. Manje srama često znači više uživanja.
6. Okrivljavanje sebe kada nešto ne ide po planu: Ako se partner suočava s manjkom uzbuđenja ili umorom, to rijetko ima veze s privlačnošću ili kemijom. Umjesto povlačenja i samookrivljavanja, Moali savjetuje otvoren razgovor i pitanje: “Kako te mogu podržati u ovom trenutku?”.
7. Izbjegavanje neugodnih razgovora: Iako razgovor o seksu može biti neugodan, on je ključan za kvalitetan odnos. Seksualna terapeutkinja Janet Brito ističe da otvorena i suosjećajna komunikacija o željama i poteškoćama jača povezanost i potiče pozitivan ciklus intimnosti.
Na kraju, dobar seks ne temelji se na savršenstvu, već na povjerenju, iskrenosti i spremnosti na zajednički rast. Otvoreni razgovori možda nisu uvijek lagani, ali su često najbolji put prema većem zadovoljstvu i dubljoj bliskosti.