Siječanj - vrijeme za mame; usporite bez grižnje savjesti

Koliko god nam radosti i zabave donosi blagdansko vrijeme, isto nam tako oduzme i mnogo energije. Pogotovo kada uz sve obaveze, druženja i slavlja brinete o svojim mališanima. Srećom, siječanj je mjesec kad se svijet usporava, a blagdanski kaos polako nestaje. Za mame je to savršeno vrijeme da odahnu, napune baterije i posvete se sebi jer početak je godine idealan trenutak za reset, male promjene i stvaranje novih rutina koje nas neće iscrpiti.

Mama, imaš pravo usporiti bez grižnje savjesti. Jer biti mama ne znači biti stalno dostupna i savršena. Dopuštanje sebi da se opustiš, čak i sat vremena dnevno, nije sebičnost, već ulaganje u vlastito zdravlje i mir, a isto tako i u zdravlje, mir i sreću djeteta. Ne kažu uzalud sretna mama, sretna beba!

Isto tako, znamo i svjesni smo da je u ovom užurbanom svijetu često teško pronaći tih „sat vremena dnevno”. No ipak, važno ih je naći i za to se ne treba tražiti dopuštenje. Sada kada su blagdani iza nas, vrijeme je za malo opuštanja. U nastavku teksta pišemo o savjetima kako brigu o sebi uklopiti u svoju svakodnevicu - jer siječanj je vrijeme za mame!



Mali rituali samo za tebe

Sitnice su to koje puno znače. Uvođenjem vlastitih, samo svojih rituala u svakodnevicu njeguješ svoju unutarnju snagu i podsjećaš se na to da si i ti prioritet.

Već i 15 minuta čini razliku - to je nešto što svakako valja zapamtiti. Barem 15 minuta mira, bez obaveza, bez razmišljanja o check-listi, učinit će razliku. I što sada s tih 15 minuta? Njih možeš iskoristi za nešto samo svoje i neka to postane ritual:

Jutarnja tišina uz kavu ili čaj na terasi, balkonu ili u miru dnevnog boravka: ovo je klasik i to s razlogom, Kratka šetnja na svježem zraku: već i šetnja od petnaestak minuta jača imunitet, podiže raspoloženje i čuva zdravlje srca, White space: namjerna praznina u vašem rasporedu (nestrukturirana pauza) je ono što omogućuje vašem mozgu odmor, sprječava izgaranje i potiče nove ideje, slično kao što prazan prostor u dizajnu usmjerava fokus na važne elemente. Čitanje ili slušanje knjige/podcasta: nekoliko stranica, poglavlje ili epizoda, važno je dopustiti si i zabavu kao ritual! Uz to, čitanje smanjuje stres, jača pamćenje, proširuje znanje… Samo tvoj kreativni kutak: bilo da voliš bojati, crtati, pisati ili plesti, u svoju svakodnevnu rutinu možeš ubaciti „obaveznih 15 minuta za heklanje”. Čini se kao sitnica, ali zaista nije.

Ove rituale možeš uklopiti u svoju rutinu dok beba još spava ili kada je u samostalnoj igri. Važno je uzeti malo vremena za sebe prije nego što počneš trčati za obavezama.

Svakodnevne kratke rutine važan su segment sreće! Foto: Promo

Budi nježna prema sebi

U siječnju si dopusti stati, udahnuti i smiriti tempo. Realna očekivanja ključ su da se osjećaš bolje, i tijelom i duhom. Ne moraš svaku obavezu obaviti savršeno, niti svaki dan biti produktivna.

Pretrpan raspored nešto je od čega mnoge mame pate, a uz to najviša očekivanja imaju od sebe same. Ipak, ponekad, dopusti si greške, jer one nisu znak neuspjeha, već prilika za učenje.

Važno je prihvatiti i one lijene dane jer su nužni odmor koji ti pomaže da kasnije budeš energičnija i motiviranija. Umjesto da se pretrpavaš zadacima, dopusti da ti neki dani u siječnju budu „sporiji” i neka prioritet bude samo ono što je stvarno važno. Male pauze, male radosti i male pobjede svakodnevno grade tvoju unutarnju snagu i pomažu ti da se osjećaš bolje u vlastitoj koži.

Zapamti: nježnost prema sebi nije sebičnost, već način da brineš o sebi i svojoj energiji, a to se reflektira i na sve oko tebe.

U tim lijenim danima jednostavno uživaj u maženju sa svojom bebom i pokušaj spavati onih „još samo 5 minuta”. I ne zaboravi, jastuci za dojenje savršeni su i za popodnevnu drijemku.

Maženje mame i bebe ima predivne, pozitivne učinke na oboje! Foto: Promo

Tvoja oaza mira - u kupaonici

Kupaonica može postati tvoj maleni prostor za opuštanje nakon napornog dana. Večernja rutina tuširanja ili kupke nije samo higijena, to je trenutak da se posvetiš sebi i svom tijelu.

Kada beba lijepo utone u miran san i ušuškana spava u svom krevetiću , priušti si mini-wellness u svojoj kupaonici. Zašto ne? Umjesto brzog tuširanja, pokušaj si uzeti malo vremena i zaista se opustiti. Mirisne svijeće i eterična ulja svakako su dobar izbor za stvaranje umirujuće atmosfere, a zatim uroni u svoj ritual njege tijela.

Trudnoća, porod i majčinstvo uzmu svoj danak i tijelu i umu, a dobra večernja self-care rutina pomoći će ti da se ponovo osjećaš „svoja”. Odaberi proizvode koji ti odgovaraju i umiri kožu - zaslužila je.

U tome ti može pomoći i linija prirodnih proizvoda : svi proizvodi sadrže prirodne sastojke koji hrane i umiruju kožu, pružaju dugotrajnu hidrataciju te vraćaju elastičnost. Pri tome nemoj zaboraviti i na njegu onih najosjetljivijih dijelova tijela, pogotovo ako dojiš - balzam za njegu bradavica će ih zaštiti od pucanja i rana, a sastojci su 100 % prirodni pa se ne moraš brinuti za dojenje jer balzam nije potrebno skidati.

Umirujuća kupka i ugodna večernja rutina važne su i za tijelo i za duh. Foto: Promo

Povezivanje s drugima

Usporavanje znači i okrenuti se onim odnosima koji ti donose mir, razumijevanje i osjećaj pripadnosti.

Razgovor uz kavu, poruka „kako si?” ili kratak glasovni poziv mogu imati snažan učinak na raspoloženje, a prijateljice su često one koje razumiju bez objašnjavanja i podsjećaju te da nisi sama u izazovima majčinstva i svakodnevice.

Isto tako, siječanj je i dobar trenutak za nježno povezivanje s partnerom. Bez velikih planova i očekivanja, kroz male rituale bliskosti, iskrene razgovore i zajedničke trenutke. Osjećaj sigurnosti i podrške iznimno je važan dio self-carea jer kada se osjećaš viđeno, saslušano i podržano, lakše je biti nježna prema sebi, a lakše je i biti mama. Iako, znamo, pogotovo u prvoj godini života, povezivanje s bebom nešto je što se ne može nadmašiti. Igranje, maženje, grljenje - uzmi si vremena da prije svega uživaš u tome. I sama s djetetom, a i s partnerom.

U ovom sporijem mjesecu, dopusti si graditi odnose koji te hrane. Foto: Promo

Siječanjski self-care izazov

Siječanj ne mora biti mjesec novih odluka, popisa i pritiska. Neka bude mjesec predaha, tišine i nježnog povratka sebi. Nakon svega što si dala drugima, ovo je vrijeme da sebi pokloniš pažnju, toplinu i razumijevanje.

Zato te pozivamo na siječanjski self-care izazov koji nije tu da te optereti, već da te podsjeti da i ti zaslužuješ brigu, mir i nježnost:

1. Svaki dan pronađi barem 15 minuta mira. Ne mora to biti savršeno niti točno u minutu, ali neka bude stvarno. To može biti jutarnja kava prije nego što se dijete probudi, kratka šetnja po kvartu ili slušanje muzike i meditacija. To su mali trenuci, ali zlata vrijede.



2. Jednom tjedno dopusti si nježniji, sporiji ritam. Dan ili večer bez žurbe, bez moranja, bez grižnje savjesti. Na primjer: malo manje stavki na to-do listi, sve što nije hitno neka pričeka; reci „ne” nečemu što te iscrpljuje, dopusti si mirisnu kupku ili se samo ušuškaj s bebom u krevetu.

Tog dana u tjednu odluči njegovati i sebe!

Self-care nije prolazni trend ni zadatak za „odraditi”, to je odnos pun razumijevanja, strpljenja i ljubavi - prema sebi.

Briga o sebi je i briga o djetetu. Foto: Promo

3. U siječnju si pokloni barem jedan poseban trenutak koji je samo tvoj. Ne zato što moraš, nego zato što zaslužuješ. Odaberi nešto što te stvarno veseli, a već dugo nisi imala prilike raditi i neka to bude tvoj podsjetnik da je ponekad i vrijeme za mame!