Mama, ako noću tražiš dudu po krevetiću, ovo će ti imati smisla

Noći koje izgledaju isto kod većine mama
Mnoge mame prolaze istu rutinu. Beba se probudi, plače, traži dudu. U mraku pokušavaš biti brza i tiha jer znaš da će se, ako upališ svjetlo, beba potpuno razbuditi. Duda je negdje tu, ali je ne vidiš. U tom trenutku sitnica postaje veliki problem jer svaka minuta znači još više umora.
Često se pokušava ostaviti više duda u krevetiću ili ih uvijek stavljati na isto mjesto. U stvarnosti, beba se pomakne, duda padne i cijela situacija se ponavlja iz noći u noć.
Zašto duda koja svijetli u mraku stvarno pomaže
Ortodontska simetrična duda koja svijetli u mraku ne rješava sve, ali rješava baš ono što mame najčešće muči noću. Duda je vidljiva odmah. Bez paljenja svjetla, bez mobitela i bez dodatnog buđenja. Mama je brzo pronađe, beba se smiri i san se nastavlja.
Kod BabyOno GLOW duda svjetleći dio je diskretan i siguran, a svrha mu je upravo ta da olakša noćne situacije. No ono što je jednako važno jest oblik dude. Ortodontski i simetričan vrh znači da duda uvijek pravilno sjeda u bebina usta, bez obzira kako je okrenuta. To je posebno važno u noći kada nema vremena za razmišljanje i namještanje.
Razlike između tri BabyOno GLOW dude i zašto nisu iste
Iako na prvi pogled izgledaju slično, BabyOno ortodontske simetrične dude GLOW nisu iste za svaku dob. Razlike nisu kozmetičke, već prilagođene stvarnim promjenama koje se događaju u bebinoj usnoj šupljini kako dijete raste.
Duda za 0 do 6 mjeseci namijenjena je bebama koje tek upoznaju svijet. Njihova usta su mala, refleks sisanja nježan, a desni vrlo osjetljive. Zato je ova duda manja, lakša i mekša. Lakše se prihvaća i ne stvara osjećaj prevelikog pritiska u ustima. Idealna je za prve mjesece kada je bebi najvažniji osjećaj sigurnosti.
Duda za 6 do 18 mjeseci odgovara bebama koje su već aktivnije, jače sišu i često same stavljaju dudu u usta. U toj fazi mnoge mame primijete da beba počinje izbacivati premalu dudu ili ju gristi. Ova verzija je malo veća i čvršća kako bi bolje odgovarala rastućim ustima, a i dalje zadržava ortodontski oblik koji podržava pravilan razvoj nepca i zubića.
Duda za 18 mjeseci i više namijenjena je djeci koja već imaju zubiće i znatno jači ugriz. U toj dobi duda često služi kao utjeha prije spavanja ili u stresnim situacijama. Zato je ova verzija najveća i najotpornija, kako bi bila ugodna, ali i sigurna za dijete koje je već puno snažnije nego beba u prvim mjesecima.
Odabir prave veličine važan je jer premala duda može smetati i ispasti iz usta, dok prevelika može biti neudobna i izazvati odbijanje.
Zašto su ove dude dio BabyLand ponude
U BabyLandu se proizvodi biraju prema stvarnim situacijama s kojima se mame svakodnevno susreću. BabyOno ortodontske simetrične dude GLOW uvrštene su u ponudu upravo zato što rješavaju konkretan problem i pritom su sigurne, kvalitetne i prilagođene razvoju djeteta.
Pakiranje s dvije dude daje dodatnu praktičnost jer mama uvijek ima rezervu, bilo za noć, kolica ili torbu za presvlačenje.
Kada male promjene donesu veliko olakšanje
Duda je dio večernje rutine gotovo svake bebe. Kada je funkcionalna, prilagođena dobi i jednostavna za korištenje, noći mogu izgledati mirnije, a mama se može brže vratiti snu. Upravo takve male promjene često najviše znače.
Ako želiš manje noćnog traženja i više mirnih trenutaka s bebom, BabyOno ortodontske simetrične dude koje svijetle u mraku dostupne su u BabyLand webshopu u tri veličine. Odaberi onu koja odgovara dobi tvog djeteta.