Mama, ako noću tražiš dudu po krevetiću, ovo će ti imati smisla

Noći koje izgledaju isto kod većine mama

Mnoge mame prolaze istu rutinu. Beba se probudi, plače, traži dudu. U mraku pokušavaš biti brza i tiha jer znaš da će se, ako upališ svjetlo, beba potpuno razbuditi. Duda je negdje tu, ali je ne vidiš. U tom trenutku sitnica postaje veliki problem jer svaka minuta znači još više umora.

Često se pokušava ostaviti više duda u krevetiću ili ih uvijek stavljati na isto mjesto. U stvarnosti, beba se pomakne, duda padne i cijela situacija se ponavlja iz noći u noć.

Zašto duda koja svijetli u mraku stvarno pomaže

Ortodontska simetrična duda koja svijetli u mraku ne rješava sve, ali rješava baš ono što mame najčešće muči noću. Duda je vidljiva odmah. Bez paljenja svjetla, bez mobitela i bez dodatnog buđenja. Mama je brzo pronađe, beba se smiri i san se nastavlja.

Kod BabyOno GLOW duda svjetleći dio je diskretan i siguran, a svrha mu je upravo ta da olakša noćne situacije. No ono što je jednako važno jest oblik dude. Ortodontski i simetričan vrh znači da duda uvijek pravilno sjeda u bebina usta, bez obzira kako je okrenuta. To je posebno važno u noći kada nema vremena za razmišljanje i namještanje.





Foto: Promo

Razlike između tri BabyOno GLOW dude i zašto nisu iste

Iako na prvi pogled izgledaju slično, BabyOno ortodontske simetrične dude GLOW nisu iste za svaku dob. Razlike nisu kozmetičke, već prilagođene stvarnim promjenama koje se događaju u bebinoj usnoj šupljini kako dijete raste.

Duda za 0 do 6 mjeseci namijenjena je bebama koje tek upoznaju svijet. Njihova usta su mala, refleks sisanja nježan, a desni vrlo osjetljive. Zato je ova duda manja, lakša i mekša. Lakše se prihvaća i ne stvara osjećaj prevelikog pritiska u ustima. Idealna je za prve mjesece kada je bebi najvažniji osjećaj sigurnosti.

Duda za 6 do 18 mjeseci odgovara bebama koje su već aktivnije, jače sišu i često same stavljaju dudu u usta. U toj fazi mnoge mame primijete da beba počinje izbacivati premalu dudu ili ju gristi. Ova verzija je malo veća i čvršća kako bi bolje odgovarala rastućim ustima, a i dalje zadržava ortodontski oblik koji podržava pravilan razvoj nepca i zubića.

Duda za 18 mjeseci i više namijenjena je djeci koja već imaju zubiće i znatno jači ugriz. U toj dobi duda često služi kao utjeha prije spavanja ili u stresnim situacijama. Zato je ova verzija najveća i najotpornija, kako bi bila ugodna, ali i sigurna za dijete koje je već puno snažnije nego beba u prvim mjesecima.

Odabir prave veličine važan je jer premala duda može smetati i ispasti iz usta, dok prevelika može biti neudobna i izazvati odbijanje.

Foto: Promo

Zašto su ove dude dio BabyLand ponude

U BabyLandu se proizvodi biraju prema stvarnim situacijama s kojima se mame svakodnevno susreću. BabyOno ortodontske simetrične dude GLOW uvrštene su u ponudu upravo zato što rješavaju konkretan problem i pritom su sigurne, kvalitetne i prilagođene razvoju djeteta.

Pakiranje s dvije dude daje dodatnu praktičnost jer mama uvijek ima rezervu, bilo za noć , kolica ili torbu za presvlačenje.

Kada male promjene donesu veliko olakšanje

Duda je dio večernje rutine gotovo svake bebe. Kada je funkcionalna, prilagođena dobi i jednostavna za korištenje, noći mogu izgledati mirnije, a mama se može brže vratiti snu. Upravo takve male promjene često najviše znače.

Foto: Promo