Muškarci su tri puta bolji u krevetu kada u sobi naprave – ovo!

Mnogim muškarcima koji pokušavaju zavesti ženu, prvo na pamet padne prigušivanje svjetla za stvaranje romantičnog ugođaja. Ipak, upravo to ne bi trebali raditi ako žele pokazati najbolje od sebe u krevetu. Jarko svjetlo, baš kao i ono dnevno, podiže razinu testosterona i može utrostručiti razinu užitka, pokazalo je najnovije istraživanje.
Sve više muškaraca starijih od 40 godina pogađa nedostatak seksualne želje. Pad libida varira ovisno o godišnjim dobima, a znanstvenici su odlučili provjeriti ima li to veze s utjecajem okolnog svjetla, odnosno nedostatka.
Tim talijanskih znanstvenika sa Sveučilišta u Sieni ispitao je 38 muškaraca koji se bore s niskom razinom seksualne želje. Da bi se provjerila teorija, muškarci su podijeljeni u dvije skupine. Kroz dva tjedna, jednu skupinu muškaraca svako su jutro dovodili u prostoriju s jarkim svjetlom. Nakon tog razdoblja izmjerena im je razina testosterona te je uočeno kako je ona znatno porasla u odnosu na drugu skupinu muškaraca koji nisu bili izlagani jarkom svjetlu.
Tko to i zasto vrsi takva istrazivanja, tko to i zasto placa I objavljuje? Netko misli okrenuti pad nataliteta takvim glupostima? Nije problem priguseno svjetlo ni vrata madraca, problem je cilj. Zene ne zele imati djecu jer ce se udebljati pa im Chanel krpice (ili Zara kod siromasnijih) nece dobro stajati, muskarci jer planiraju kupiti novi auto pa im treba svaki penny za otplatu krede. U Africi nema takvih problema, tamo imaju sto vise je moguce djece jer znaju da ih bar pola nece prezivjeti glad I bolesti. Na bliskom istoku ih takodjer imaju puno, djelomicno I zbog plan invazije EU, sto im je san jos XIV stoljeca. U indiji jer stariji muskarci dobro placaju made nevjeste. Dok je god smisao zivota Zara I BMW sve ostalo propada.