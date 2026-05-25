Jedan pristupačan sastojak mogao bi spasiti vaš travnjak prije ljetnih vrućina

Kako biste potaknuli gušći i jači rast trave, travnjak je potrebno prihraniti do kraja svibnja. Tijekom proljeća travnjak se oporavlja od štete koju su uzrokovali hladni zimski mjeseci te prolazi kroz razdoblje intenzivnog rasta. Za pravilan razvoj travnjaka koji će tijekom ljeta izgledati gusto i ujednačeno potrebna je kvalitetna prihrana. Korištenjem jednog jednostavnog sastojka možete osigurati zdrav i kvalitetan rast travnjaka, a pritom nije riječ o umjetnom gnojivu.

Kako biste izbjegli korištenje agresivnih prihrana koje mogu štetiti okolišu i životinjskom svijetu, mnogi vrtlari okreću se prirodnom mineralnom spoju magnezija, sumpora i kisika. Riječ je o Epsom soli, poznatoj i kao gorka sol, koja se koristi u vrtlarstvu, njezi tijela, opuštanju te kao prirodna alternativa sredstvima za uklanjanje tvrdokornih mrlja. Ovaj koristan sastojak sve se češće koristi kao prirodna prihrana za poboljšanje rasta travnjaka, a osim što je bolji za okoliš, vrlo je pristupačne cijene, prenosi The Mirror.

Pleasant Green Grass, tvrtka specijalizirana za organsko uređenje okoliša, tvrdi da se tajna prekrasnog travnjaka krije upravo u prihrani Epsom soli. „Ako brinete o svom travnjaku i preferirate organsku njegu vrta, Epsom sol odličan je izbor za vas. Pomiješajte sol s vodom i poprskajte travnjak jednom ili dva puta mjesečno”, poručili su stručnjaci. Ovaj prirodni spoj bogat je magnezijem koji je važan za proizvodnju klorofila, ali biljkama omogućuje i bolje upijanje vlage te hranjivih tvari. Optimalno vrijeme za gnojidbu je nakon kiše jer će se tada sol lakše upiti u tlo.

Prihrana ovim sastojkom travnjaku daje potrebnu energiju za razvoj jačeg korijena i gušći rast trave. Dodavanje magnezija pomaže travi da brže klija i razvije snažne vlati, što značajno pridonosi ljepšem izgledu travnjaka. Epsom sol potrebno je razrijediti u vodi, a stručnjaci upozoravaju da se s gnojidbom ne smije pretjerivati jer prevelike količine mogu narušiti kvalitetu tla.