Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Epsom sol

Jedan pristupačan sastojak mogao bi spasiti vaš travnjak prije ljetnih vrućina

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
25.05.2026.
u 15:30

Koristi se za njegu tijela, opuštanje mišića i kao sredstvo za čišćenje, a vrtlari tvrde da je i odlična prirodna prihrana.

Kako biste potaknuli gušći i jači rast trave, travnjak je potrebno prihraniti do kraja svibnja. Tijekom proljeća travnjak se oporavlja od štete koju su uzrokovali hladni zimski mjeseci te prolazi kroz razdoblje intenzivnog rasta. Za pravilan razvoj travnjaka koji će tijekom ljeta izgledati gusto i ujednačeno potrebna je kvalitetna prihrana. Korištenjem jednog jednostavnog sastojka možete osigurati zdrav i kvalitetan rast travnjaka, a pritom nije riječ o umjetnom gnojivu.

Kako biste izbjegli korištenje agresivnih prihrana koje mogu štetiti okolišu i životinjskom svijetu, mnogi vrtlari okreću se prirodnom mineralnom spoju magnezija, sumpora i kisika. Riječ je o Epsom soli, poznatoj i kao gorka sol, koja se koristi u vrtlarstvu, njezi tijela, opuštanju te kao prirodna alternativa sredstvima za uklanjanje tvrdokornih mrlja. Ovaj koristan sastojak sve se češće koristi kao prirodna prihrana za poboljšanje rasta travnjaka, a osim što je bolji za okoliš, vrlo je pristupačne cijene, prenosi The Mirror

Pleasant Green Grass, tvrtka specijalizirana za organsko uređenje okoliša, tvrdi da se tajna prekrasnog travnjaka krije upravo u prihrani Epsom soli. „Ako brinete o svom travnjaku i preferirate organsku njegu vrta, Epsom sol odličan je izbor za vas. Pomiješajte sol s vodom i poprskajte travnjak jednom ili dva puta mjesečno”, poručili su stručnjaci. Ovaj prirodni spoj bogat je magnezijem koji je važan za proizvodnju klorofila, ali biljkama omogućuje i bolje upijanje vlage te hranjivih tvari. Optimalno vrijeme za gnojidbu je nakon kiše jer će se tada sol lakše upiti u tlo.

Prihrana ovim sastojkom travnjaku daje potrebnu energiju za razvoj jačeg korijena i gušći rast trave. Dodavanje magnezija pomaže travi da brže klija i razvije snažne vlati, što značajno pridonosi ljepšem izgledu travnjaka. Epsom sol potrebno je razrijediti u vodi, a stručnjaci upozoravaju da se s gnojidbom ne smije pretjerivati jer prevelike količine mogu narušiti kvalitetu tla.
Ključne riječi
vrtlarenje jednostavan trik kupaonski sastojak epsom sol Travnjak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!