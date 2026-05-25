Uppercut Deluxe PopUP Barbershop event okupio ljubitelje modernog groominga u City Center one Westu

Protekle subote City Center one West pretvorio se u središte urbane barber kulture zahvaljujući Uppercut Deluxe PopUP Barbershop eventu koji je okupio brojne posjetitelje, ljubitelje modernog groominga i poznata lica, kao što su Filip Brkić, Marko Lasić Nered i Matej Batinić. U jedinstvenom live barbershop konceptu odabrani barberi radili su uživo pred publikom, stvarajući autentičnu atmosferu prave brijačnice.

Foto: Ivan Dimnjaković

Posjetitelji su imali priliku besplatno se ošišati, upoznati rad vrhunskih barbera i iz prve ruke doživjeti atmosferu modernog barber shopa, mjesta gdje uvijek vlada dobra energija i ugodno društvo. Tijekom cijelog događaja vladala je odlična energija, uz kontinuirano šišanje, druženje i dinamičnu atmosferu koja je dodatno približila barber kulturu široj publici.

Foto: Ivan Dimnjaković

Vrhunski domaći barberi na jednom mjestu

Posebnu energiju i kvalitetu događaju dali su barberi koji su sudjelovali u šišanju posjetitelja: "New Age", "Berny", "Fulir", "Beks & Blends", "Runaway by Reno", "Kingsman", "BarberDario" te barbershop "Salon". Svaki od njih predstavio je svoj jedinstveni stil, tehniku i pristup barberingu, a upravo su njihova angažiranost i profesionalnost bili među ključnim elementima uspjeha eventa.

Foto: Ivan Dimnjaković

Tijekom cijelog dana aktivno su komunicirali s posjetiteljima, dijelili savjete o njezi i stiliziranju te kroz svoj rad približili autentičnu barber kulturu svima koji su sudjelovali. Događaj je bio zamišljen kao otvoreni walk-in koncept bez naručivanja, s fokusom na fade tehnike i moderne stilove šišanja, dok su barberi tijekom rada koristili U ppercut Deluxe proizvode koje su posjetitelji mogli isprobati i kupiti po promotivnim cijenama.

Foto: Ivan Dimnjaković

Velik angažman barber salona bio je vidljiv i kroz njihovu spremnost da svojim iskustvom, energijom i profesionalnošću doprinesu cjelokupnoj atmosferi događaja. Svaki salon donio je dio vlastitog identiteta i prepoznatljivog stila, što je eventu dalo dodatnu dinamiku i raznolikost. Posjetitelji su tako imali priliku upoznati različite pristupe šišanju i radu s klijentima, ali i osjetiti zajedništvo i povezanost unutar barber zajednice." Izuzetno smo zadovoljni odazivom i atmosferom na eventu.

Foto: Ivan Dimnjaković

Naš glavni cilj bio je približiti barber kulturu široj publici te zahvaliti zajednici koja ju kontinuirano podržava. Uz posebnu promociju Uppercut Deluxe proizvoda dijelili smo i poklone, čime smo dodatno predstavili kvalitetu i filozofiju brenda," otkrila je brand managerica Lea Mišura.

Foto: Ivan Dimnjaković

Uppercut Deluxe: Nasljeđe 1950-ih za modernog muškarca

Brend Uppercut Deluxe inspiriran je klasičnim barber stilom 1950-ih, ali je u potpunosti prilagođen potrebama modernog muškarca. Prepoznatljiv po kvaliteti, praktičnosti i jednostavnom korištenju, danas nudi širok raspon proizvoda – od pomada, voskova i sprejeva za stiliziranje do šampona, balzama i grooming alata. Filozofija brenda temelji se na spoju tradicije i suvremenog pristupa njezi, s ciljem da svakom muškarcu omogući jednostavno održavanje urednog, njegovanog i bezvremenskog izgleda.

Foto: Ivan Dimnjaković

Popularnost ovakvih događanja potvrđuje i kontinuirani rast barber kulture u Hrvatskoj. Muškarci danas sve više pažnje posvećuju njezi, frizuri i cjelokupnom dojmu, a odlazak u barber shop odavno je prerastao klasično šišanje – postao je iskustvo, način izražavanja i oblik opuštanja. Iako su mlađe generacije i dalje najbrojniji klijenti, sve je više i starijih muškaraca koji cijene profesionalnu uslugu, preciznost i autentičan barber ugođaj.

Foto: Ivan Dimnjaković

Upravo spoj kvalitetne usluge, zajedništva i moderne urbane atmosfere pokazao se kao ključ uspjeha Uppercut Deluxe Popup događaja, koji je još jednom potvrdio koliko je barber kultura danas važan dio suvremenog lifestylea.

Foto: Ivan Dimnjaković

Uppercut Deluxe proizvode pronađite na službenoj web stranici Salona Premium, koji nudi širok izbor frizerske opreme, pribora i proizvoda, te u poslovnici na adresi Zavrtnica 17, Zagreb.