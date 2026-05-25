Uppercut Deluxe PopUP Barbershop event okupio ljubitelje modernog groominga u City Center one Westu

Protekle subote City Center one West pretvorio se u središte urbane barber kulture zahvaljujući Uppercut Deluxe PopUP Barbershop eventu koji je okupio brojne posjetitelje, ljubitelje modernog groominga i poznata lica, kao što su Filip Brkić, Marko Lasić Nered i Matej Batinić. U jedinstvenom live barbershop konceptu odabrani barberi radili su uživo pred publikom, stvarajući autentičnu atmosferu prave brijačnice.
Posjetitelji su imali priliku besplatno se ošišati, upoznati rad vrhunskih barbera i iz prve ruke doživjeti atmosferu modernog barber shopa, mjesta gdje uvijek vlada dobra energija i ugodno društvo. Tijekom cijelog događaja vladala je odlična energija, uz kontinuirano šišanje, druženje i dinamičnu atmosferu koja je dodatno približila barber kulturu široj publici.
Vrhunski domaći barberi na jednom mjestu
Posebnu energiju i kvalitetu događaju dali su barberi koji su sudjelovali u šišanju posjetitelja: "New Age", "Berny", "Fulir", "Beks & Blends", "Runaway by Reno", "Kingsman", "BarberDario" te barbershop "Salon". Svaki od njih predstavio je svoj jedinstveni stil, tehniku i pristup barberingu, a upravo su njihova angažiranost i profesionalnost bili među ključnim elementima uspjeha eventa.
Tijekom cijelog dana aktivno su komunicirali s posjetiteljima, dijelili savjete o njezi i stiliziranju te kroz svoj rad približili autentičnu barber kulturu svima koji su sudjelovali. Događaj je bio zamišljen kao otvoreni walk-in koncept bez naručivanja, s fokusom na fade tehnike i moderne stilove šišanja, dok su barberi tijekom rada koristili Uppercut Deluxe proizvode koje su posjetitelji mogli isprobati i kupiti po promotivnim cijenama.
Velik angažman barber salona bio je vidljiv i kroz njihovu spremnost da svojim iskustvom, energijom i profesionalnošću doprinesu cjelokupnoj atmosferi događaja. Svaki salon donio je dio vlastitog identiteta i prepoznatljivog stila, što je eventu dalo dodatnu dinamiku i raznolikost. Posjetitelji su tako imali priliku upoznati različite pristupe šišanju i radu s klijentima, ali i osjetiti zajedništvo i povezanost unutar barber zajednice." Izuzetno smo zadovoljni odazivom i atmosferom na eventu.
Naš glavni cilj bio je približiti barber kulturu široj publici te zahvaliti zajednici koja ju kontinuirano podržava. Uz posebnu promociju Uppercut Deluxe proizvoda dijelili smo i poklone, čime smo dodatno predstavili kvalitetu i filozofiju brenda," otkrila je brand managerica Lea Mišura.
Uppercut Deluxe: Nasljeđe 1950-ih za modernog muškarca
Brend Uppercut Deluxe inspiriran je klasičnim barber stilom 1950-ih, ali je u potpunosti prilagođen potrebama modernog muškarca. Prepoznatljiv po kvaliteti, praktičnosti i jednostavnom korištenju, danas nudi širok raspon proizvoda – od pomada, voskova i sprejeva za stiliziranje do šampona, balzama i grooming alata. Filozofija brenda temelji se na spoju tradicije i suvremenog pristupa njezi, s ciljem da svakom muškarcu omogući jednostavno održavanje urednog, njegovanog i bezvremenskog izgleda.
Popularnost ovakvih događanja potvrđuje i kontinuirani rast barber kulture u Hrvatskoj. Muškarci danas sve više pažnje posvećuju njezi, frizuri i cjelokupnom dojmu, a odlazak u barber shop odavno je prerastao klasično šišanje – postao je iskustvo, način izražavanja i oblik opuštanja. Iako su mlađe generacije i dalje najbrojniji klijenti, sve je više i starijih muškaraca koji cijene profesionalnu uslugu, preciznost i autentičan barber ugođaj.
Upravo spoj kvalitetne usluge, zajedništva i moderne urbane atmosfere pokazao se kao ključ uspjeha Uppercut Deluxe Popup događaja, koji je još jednom potvrdio koliko je barber kultura danas važan dio suvremenog lifestylea.
Uppercut Deluxe proizvode pronađite na službenoj web stranici Salona Premium, koji nudi širok izbor frizerske opreme, pribora i proizvoda, te u poslovnici na adresi Zavrtnica 17, Zagreb.