Zaboravite kvinoju: Ova žitarica ima 6 puta više proteina i vlakana, jača mozak i topi masnoće

Na svjetskoj gastronomskoj sceni tiho se probija drevna žitarica s Bliskog istoka koja bi uskoro mogla zasjeniti do sada nedodirljive vladare zdrave prehrane. Ime joj je freekeh, a iako mnogima još uvijek zvuči nepoznato, njezin nutritivni profil i svestranost u kuhinji čine je ozbiljnim konkurentom. Ova žitarica zapravo je mlada, zelena durum pšenica koja prolazi kroz jedinstven proces obrade koji joj daje poseban, svestran okus. Njezino ime potječe od arapske riječi za "trljanje", što opisuje ključni korak u proizvodnji: nakon što se zrna prže dok su još zelena i vlažna, ona se trljaju kako bi se uklonila ljuska. Upravo taj postupak rezultira prepoznatljivim orašasto-dimljenim okusom i teksturom koja se izvrsno uklapa u salate, variva i priloge. Iako sadrži gluten, pa nije pogodna za osobe s celijakijom, u gotovo svim drugim kategorijama predstavlja nutritivnu bombu.

Ono što freekeh izdvaja od konkurencije jest njegova superiornost u usporedbi s planetarno popularnom kvinojom, i to u dva ključna nutritivna područja - proteinima i vlaknima. Podaci su zapanjujući: jedna šalica kuhanog freekeha sadrži oko 24 grama proteina i 16 grama vlakana. Usporedbe radi, ista količina kvinoje nudi tek četiri grama proteina i tri grama vlakana. Oba nutrijenta ključna su za dugotrajan osjećaj sitosti, što ovu žitaricu čini idealnim saveznikom u održavanju tjelesne težine. Proteini su temeljni gradivni blokovi mišića, podupiru imunološki sustav i reguliraju metabolizam, dok vlakna pomažu probavi da sve teče glatko i stabiliziraju razinu šećera u krvi. U usporedbi s drugim žitaricama, freekeh također dominira - sadrži gotovo dvostruko više vlakana od kvinoje i čak tri puta više od smeđe riže.

Bogatstvo vlaknima donosi čitav niz zdravstvenih prednosti koje su znanstveno potvrđene. Redovita konzumacija hrane bogate vlaknima, poput freekeha, pokazala se učinkovitom u poboljšanju redovitosti stolice i njezine konzistencije kod osoba koje pate od zatvora. Dugoročno, prehrana bogata vlaknima može pomoći u sprječavanju neugodnih stanja poput hemeroida, ali i ozbiljnijih bolesti kao što je kolorektalni karcinom.

Ovaj trendi nutrijent također dokazano pomaže u snižavanju razine kolesterola i sprječavanju nakupljanja plaka u arterijama, stanja koje može ograničiti protok krvi i drastično povećati rizik od srčanog udara. Ipak, stručnjaci upozoravaju da s vlaknima ne treba pretjerivati, osobito ne naglo. Prevelik unos vlakana u kratkom vremenu može dovesti do neugodnih probavnih simptoma poput nadutosti, grčeva i plinova. Prema službenim prehrambenim smjernicama, preporučeni dnevni unos vlakana za žene je oko 25 grama, a za muškarce 38 grama.

Osim impresivne količine proteina i vlakana, freekeh je prava riznica vitamina i minerala ključnih za zdravlje srca i mozga. Jedna porcija ove drevne žitarice osigurava značajnu količinu mangana, mikronutrijenta koji može smanjiti upalne procese u tijelu i umanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa dva. Također sadrži nekoliko vitamina B skupine, uključujući tiamin (B1), riboflavin (B2) i niacin (B3), koji zajedno podržavaju rad živčanog sustava, popravak DNK te zdravlje i kognitivnu funkciju mozga. Manjak ovih vitamina često se povezuje s depresijom i gubitkom pamćenja. Uz to, porcija od četvrtine šalice sirovog freekeha osigurava oko 13 posto preporučene dnevne količine magnezija, još jednog minerala presudnog za zaštitu od srčanih bolesti. Znanstvene studije također su povezale veću konzumaciju cjelovitih žitarica sa smanjenjem masnog tkiva na trbuhu i nižim indeksom tjelesne mase, što su dva važna pokazatelja cjelokupnog zdravlja, kako piše New York Post.

Znanstvena potvrda i globalni trendovi

Nedavna znanstvena istraživanja dodatno su potvrdila izvanredne kvalitete freekeha. Opsežna znanstvena revizija objavljena u časopisu "Critical Reviews in Food Science and Nutrition" u listopadu 2025. godine, koja je analizirala više od stotinu studija, istaknula je freekeh kao poljoprivredno održivu i nutritivno moćnu alternativu uobičajenim žitaricama. Istraživači s australskog sveučilišta RMIT potvrdili su da je bogat esencijalnim mineralima, antioksidansima i dijetalnim vlaknima, što dugoročno može pridonijeti zdravom starenju. Studija je naglasila i ekološke prednosti njegova uzgoja, jer zahtijeva manje navodnjavanja i gnojiva u usporedbi s drugim usjevima, čineći ga otpornim na klimatske promjene. Njegov niski glikemijski indeks (43) čini ga pogodnim i za osobe s dijabetesom, jer ne uzrokuje nagle skokove šećera u krvi.

Popularnost freekeha savršeno se poklapa s ključnim globalnim prehrambenim trendovima. Rastuća svijest potrošača o zdravlju i održivosti ključni su pokretači rasta njegova tržišta, koje je u 2025. procijenjeno na 1,27 milijardi američkih dolara, s predviđenim rastom na 2,06 milijardi do 2033. godine. U vrijeme kada raste interes za biljnu prehranu i "fleksitarijanstvo", freekeh se nameće kao izvrstan izvor biljnih proteina. Također, s obzirom na to da potrošači sve više pažnje posvećuju zdravlju probavnog sustava, namirnice bogate vlaknima postaju iznimno tražene.