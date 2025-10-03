Ovaj trik psihologa pomoći će vam da budete bolji roditelj, ali i popraviti druge odnose u životu

Želite biti bolji roditelj, prijatelj ili kolega? Psiholozi tvrde da postoji jednostavan trik koji može odmah poboljšati vaše odnose – i to bez obzira na dob ili situaciju. Radi se o tome da prestanemo automatski birati najmanje velikodušno tumačenje (LGI) tuđeg ponašanja i umjesto toga pokušamo odabrati najvelikodušnije tumačenje (MGI). Drugim riječima – umjesto da odmah pretpostavimo najgore, pokušajmo potražiti objašnjenje koje polazi od razumijevanja.

“Većina nas je naučila povezivati loše ponašanje s lošim namjerama”, objašnjava klinička psihologinja Becky Kennedy za HuffPost, “Kada moje dijete burno reagira, moj prvi impuls je: ‘Prkosno je. Ne poštuje me.’ Ali kad zastanem i pitam se: ‘Možda je umorno. Možda je preopterećeno’, otvaram prostor za razumijevanje”.

Ova mala promjena u perspektivi pomaže nam da odvojimo osobu od njenog ponašanja – i kod djece i kod odraslih.

S djecom: učimo ih da iza svake reakcije stoji razlog, a ne nužno loša namjera.

S partnerima: otvara prostor za iscjeljenje nakon sukoba ili izdaje.

S prijateljima: umjesto da zaključimo da “netko ne cijeni naše vrijeme” jer kasni, možemo pomisliti da je jednostavno preopterećen – i time sačuvati odnos.

“Kada svjesno biramo velikodušnije tumačenje, osjećamo se povezanije i manje osuđivano”, kaže Kennedy. No, stručnjaci naglašavaju da nije uvijek mudro davati benefit sumnje. Ako nas netko stalno ne poštuje ili zlostavlja, tada je važno postaviti granice. “U tim situacijama LGI je nužan”, objašnjava terapeut Brendan Yukins, “Ponekad je najbolja odluka povući se i zaštititi vlastite granice”.

Najvelikodušnije tumačenje ne znači da se pravimo da su svi dobri, već da treniramo svoj mozak da ne presuđuje naglo i uvijek na štetu drugih. “MGI je poput mišića”, kaže Kennedy, “Što ga više vježbamo u mirnim situacijama, lakše ćemo ga primijeniti u onim stresnim”.

I još nešto: ovaj pristup ne pomaže samo u odnosima s drugima, nego i u odnosu prema samima sebi. Ako stalno tražimo loše namjere kod drugih, s vremenom ćemo početi sumnjati i u vlastite. Kad naučimo biti velikodušniji, učimo i kako biti nježniji prema sebi. Dakle, sljedeći put kad vas netko naljuti, zastanite i zapitajte se: “Što bi bilo moje najvelikodušnije tumačenje?”. Možda ćete se iznenaditi koliko odnosi mogu postati lakši i topliji.