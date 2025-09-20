Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
isprobajte!

Ova poza u seksu nije zahtjevna, a garantira orgazam: Žene ju posebno vole!

Shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
20.09.2025.
u 22:45

Velikom broju žena teško je doživjeti orgazam tijekom penetracije, a pojedine poze pogodnije su za postizanje vrhunca od drugih.

Ako ste ljubitelj doggy poze u seksu, ali ne i napora koji dolazi s njom, morate isprobati pozu 'ležeći policajac'. Naime, to je savršena sek poza koja ne zahtijeva puno akrobacija u krevetu, a dobit ćete duboko intenzivan seks s orgazmima. Velikom broju žena teško je doživjeti orgazam tijekom penetracije, a pojedine poze pogodnije su za postizanje vrhunca od drugih. Nepisano je pravilo da će žena najlakše doživjeti orgazam u pozi "kaubojke", a za djevojke koje ipak više vole biti dolje poza postoji ležeći policajac u kojoj je orgazam gotovo garantiran, piše The Sun.

Što je ta poza zapravo? Seksualnu pozu ležeći policajac lako je svladati i obećava intenzivan užitak bez rizika od istezanja mišića ili bez toga da se osjećate kao da ste imali naporan trening. U osnovi, to je jednostavna verzija doggy-stylea i uključuje ležanje na trbuhu s jastukom ispod bokova. Naziv dolazi od uzdizanja koje stvara zdjelica žene s jastukom.

Evo kako se izvodi: Žena leži na trbuhu, dok joj se ispod kukova nalazi neka vrsta podizača, poput jastuka, a njezin partner nalazi se iza nje. Muškarac stavlja noge između nogu partnerice, a visina jastuka pomaže stimulaciji G točke. Poza je idealna za žene koje vole ležati tijekom seksa, a u njoj neizmjerno uživa i muškarac koji želi što prije i sebe i partnericu dovesti do vrhunca.
Ključne riječi
libido orgazam seks poze žene intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još