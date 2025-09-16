Porno zvijezda otkriva: 'Ovo su tri najveće pogreške koje većina muškaraca radi u krevetu'

Zvijezda filmova za odrasle, Alix Lynx, koja više od desetljeća radi u industriji i danas zarađuje peteroznamenkaste iznose mjesečno putem OnlyFansa i snimanja za odrasle, otvoreno je progovorila o najčešćim pogreškama koje, prema njezinom iskustvu, “svi muškarci” rade u krevetu.

Osim stvaranja sadržaja koji varira od intimnog do bizarnih zahtjeva poput kupanja u kadi punoj želea, Lynx je poznata i po tome što bez zadrške dijeli svoja mišljenja o seksu i muško-ženskoj dinamici. Ovaj put izdvojila je tri greške koje se, kako tvrdi, ponavljaju iznova i iznova:

1. Preskakanje predigre: “Najveća pogreška? Preskakanje predigre“, rekla je Lynx za IGV, “Brzaju sa svime, kao da jedva čekaju završnicu. Ali predigra je ključna – ljubljenje, dodiri, polako skidanje odjeće… to stvara povezanost i uzbuđenje”. Dodala je da ženama u pravilu treba više vremena kako bi se uzbudile: “Mi nismo programirane kao muškarci. Treba nam zagrijavanje – kao DJ set, moraš prvo pokrenuti publiku prije nego pustiš najveći hit”.

2. Zanemarivanje higijene: Druga pogreška odnosi se na nešto što se nikada ne bi smjelo zanemariti – osobnu higijenu. “Nije često, ali kada se dogodi, jako je neugodno. Ako si se upravo vratio iz teretane – istuširaj se. Dotjerivanje i čistoća nisu opcija, to je minimum”, naglašava Lynx.

3. Pretpostavke i “autopilot”: Treća greška, kaže, događa se kada muškarci pretpostavljaju da će isti trikovi funkcionirati sa svakom ženom. “Ne možeš biti na autopilotu. Samo zato što je nešto upalilo prošli put, ne znači da će i sada. Svaka žena je drugačija – zato razgovarajte i komunicirajte”. Lynx zaključuje da su pažnja, komunikacija i trud glavni faktori koji razlikuju dobar seks od lošeg.