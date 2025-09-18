Ovih 5 seksualnih fantazija češće su nego što mislite: Neke bi vas mogle šokirati

Ako mislite da su vaše seksualne fantazije neuobičajene, razmislite ponovno. Istraživanja pokazuju da je širok raspon maštarija posve normalan i dio zdravog intimnog života. “Seksualna fantazija je zamišljeni scenarij koji vas uzbuđuje u vašem umu”, objašnjava za Bustle dr. Debra Kissen, klinička psihologinja i osnivačica Centra za kognitivno-bihevioralno liječenje anksioznosti Light On Anxiety, “Možda je to nešto što nikada ne biste ostvarili u stvarnosti, ali dodaje element novosti i začinjava vaš unutarnji svijet”.

Drugim riječima – samo zato što o nečemu maštate, ne znači da to i želite ostvariti. No ponekad fantazije mogu poslužiti kao inspiracija za istraživanje novih oblika intimnosti. Prema velikoj studiji Sveučilišta u Montrealu iz 2023. godine, u kojoj je sudjelovalo 1517 odraslih, najčešće fantazije uključuju seks na neobičnim mjestima, avanture s osobom koja vam nije partner te scenarije dominacije i pokoravanja.

1. Seks na javnim mjestima: Čak 62 % ljudi mašta o seksu na javnom mjestu. Stručnjaci kažu da uzbuđenje proizlazi iz rizika da budete otkriveni, osjećaja “tabua” i adrenalina zbog činjenja nečeg zabranjenog. Automobili, javni bazeni ili toaleti u barovima samo su neki od najčešćih “mentalnih scena”. Ljudi koji maštaju o ovoj vrsti seksa često teže avanturi i izlasku iz rutine.

2. Dominacija i pokoravanje: Fantazije o razmjeni moći vrlo su česte – o njima mašta 60 % žena i 53 % muškaraca. “One ljudima omogućuju da se oslobode kontrole ili, s druge strane, da je u potpunosti preuzmu”, objašnjava seksologinja Kiana Reeves. Za mnoge to je način bijega od svakodnevnih odgovornosti ili istraživanja osjećaja intenziteta.

3. Seks sa strancem: Neobavezna avantura ili flert s potpunim neznancem uzbuđuje značajan broj ljudi. Oko 14 % žena u studiji iz Toronta priznalo je da je imalo takve fantazije. Ova maštarija često je povezana s idejom slobode i “jedne noći bez obaveza”, čak i kod osoba u stabilnim vezama.

4. Seks sa starijom osobom: Iako se stariji ljudi često nepravedno deseksualiziraju, mnoge privlači ideja odnosa s iskusnijim partnerom. “Privlačnost zabranjenog voća i razlika u godinama često igraju veliku ulogu”, kaže dr. Jessica O’Reilly, stručnjakinja za seks i veze.

5. Seks u troje: Ova fantazija jedna je od najčešćih među parovima. Neki je istražuju kroz razgovor, igranje uloga ili erotske sadržaje, dok se drugi odluče i za stvarno iskustvo. Međutim, istraživanja pokazuju da je kod mnogih sama fantazija bila privlačnija od realizacije. “Radi se jednako o znatiželji i novitetu, koliko i o samom seksu”, naglašava dr. Kissen.

Nisu sve fantazije namijenjene da se ostvare – neke je najbolje zadržati kao privatno iskustvo. No, ako želite eksperimentirati, postoji niz sigurnih i zabavnih načina:

čitanje erotskih priča ili vođeni audio zapisi,

maštanje tijekom samozadovoljavanja,

igranje uloga i kostimi,

erotske igračke kao most između fantazije i stvarnosti.

Ključno je jedno: pristanak i komunikacija. Ako želite uključiti partnera, podijelite s njim svoje misli i dogovorite jasne granice. Tko zna – možda petak navečer postane savršeno vrijeme za malo istraživanja vašeg erotskog svijeta.