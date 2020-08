Ova poza u seksu idealna je tijekom ljetnih vrućina: Jeste li čuli za 'perec' položaj?

Visoke temperature koje su stigle ovaj mjesec možda vas odvlače od seksa i čine ga manje privlačnim, ali online stranica za spojeve Datingroo otkrila je nekoliko savjeta za seks tijekom ljetnih vrućina - jedan od njih je i koju pozu koristiti.



"Ova poza je idealna kad je vruće jer u njoj ima jako malo dodirivanja i ne zahtijeva veliki napor", napisali su.

Jedan je korisnik TikToka uspio otkriti recept umaka koji se nalazi u Big Macu: Evo kako ga pripremiti.

Jeste li čuli za pozu 'perec'? Žena legne na bok, a muškarac klekne iza nje. Ona digne jednu nogu i stavi ju oko njegovog struka, sa strane ili čak na njegovo rame. Muškarac 'zajaše' ženinu nogu koja je ostala na krevetu - i to je to, nema znojenja i muke od vrućine, piše The Sun.