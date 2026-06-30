Danas služi kako bi donijela spas od vrućina, a nekad su dame pomoću nje slale tajne poruke udvaračima

U danima paklenih vrućina, kada ni hlad, ni voda, ni klima-uređaji ponekad ne donose dovoljno olakšanja, jedan stari rekvizit ponovno postaje nezamjenjiv. Lepeza, nekoć elegantan modni dodatak i znak društvenog statusa, danas se sve češće može vidjeti u torbicama, na terasama kafića, u javnom prijevozu, na koncertima i ljetnim događanjima. Mala, lagana i praktična, lepeza je dokaz da neka jednostavna rješenja nikada ne izlaze iz mode.

Povijest lepeze duga je i zanimljiva. Ljudi su se od davnina hladili listovima, perjem, tkaninom ili tankim komadima drveta, a lepeze su se koristile u starom Egiptu, Kini, Japanu i drugim drevnim kulturama. U početku nisu služile samo za rashlađivanje, nego i za ceremonije, vjerske obrede, isticanje moći i ukrašavanje odjeće. Posebno važno mjesto lepeza ima u azijskoj kulturi. U Kini su se izrađivale od svile, bambusa, perja i papira te su često bile oslikane pejzažima, cvijećem, kaligrafijom i književnim motivima. Tako se lepeza često pretvarala u malo umjetničko djelo koje je govorilo o ukusu, obrazovanju i položaju osobe koja ga nosi.

Sklopiva lepeza, kakvu danas najčešće zamišljamo, posebno se povezuje s Japanom. Smatra se da se ondje razvila još u ranom srednjem vijeku, a zatim se proširila prema Kini i drugim dijelovima Azije. Zahvaljujući svojoj praktičnosti, mogla se lako nositi, spremiti u rukav ili torbicu i koristiti u svakodnevnim, svečanim i umjetničkim prigodama.

U Europu su lepeze stigle preko trgovačkih putova, putnika i pomoraca, a osobitu popularnost stekle su od 16. stoljeća nadalje. Na europskim dvorovima brzo su postale omiljen modni dodatak plemkinja, osobito u Francuskoj, Španjolskoj, Italiji i Engleskoj. Katarina de' Medici i kraljica Elizabeta I. često se spominju među ženama koje su pomogle da lepeza postane simbol profinjenosti, elegancije i društvenog prestiža. U 18. i 19. stoljeću lepeza je doživjela pravi procvat. Izrađivale su se raskošne lepeze od svile, čipke, pergamenta, slonovače, sedefa, drveta i perja, a mnoge su bile ručno oslikane prizorima iz mitologije, prirode, ljubavi, kazališta ili svakodnevnog života. Neke su bile toliko vrijedne da su se čuvale kao obiteljsko nasljeđe, baš poput nakita.

Jedna od najzanimljivijih priča vezanih uz lepezu jest ona o njezinu navodnom tajnom jeziku. U 18. i 19. stoljeću, kada su balovi, saloni i dvorska okupljanja imali stroga pravila ponašanja, govorilo se da su žene upravo lepezom slale diskretne poruke udvaračima. Pokret preko obraza, brzo zatvaranje, lagano spuštanje ili držanje lepeze pred licem navodno su imali različita značenja, od naklonosti do odbijanja. Iako povjesničari danas upozoravaju da je dio te priče vjerojatno romantična legenda i domišljat marketinški trik proizvođača lepeza, ona se savršeno uklopila u sliku lepeze kao predmeta elegancije i tajanstvenosti. U društvu u kojem se emocije često nisu smjele otvoreno pokazivati, lepeza je bila idealan rekvizit za skrivanje osmijeha, rumenila ili pogleda. Bilo da je doista služila kao tajni kod ili samo kao lijepa priča, ostala je jedan od najšarmantnijih simbola salonskog zavođenja.

Danas je lepeza ponovno doživjela mali povratak. Sve toplija ljeta, boravak na otvorenim događanjima, festivali, svadbe, procesije, koncerti i čekanja u javnom prijevozu učinili su je praktičnim saveznikom protiv vrućine. Za razliku od električnih uređaja, ne treba baterije, ne zauzima mnogo mjesta i može se koristiti bilo gdje. Lepeza je i ekološki zanimljivija od mnogih jednokratnih rješenja za rashlađivanje. Kvalitetna lepeza može trajati godinama, a izrađuje se od prirodnih materijala poput bambusa, papira, pamuka ili drva. Osim toga, može biti lijep modni detalj koji se usklađuje s odjećom, torbom, šeširom ili ljetnim stilom.

Lepeza je posebna upravo zato što spaja jednostavnost i simboliku. Ona je istodobno predmet iz svakodnevice, modni dodatak, dio povijesti, umjetnosti i kulture. U nekoliko pokreta može donijeti malo zraka, ali i podsjetiti na vremena kada su detalji u rukama govorili gotovo jednako glasno kao riječi.

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*uz korištenje AI-ja