Koje osobine povezuju uspješne i sretne ljude? Odgovor donosi dugogodišnje istraživanje

Tina Seelig, izvršna direktorica programa Knight-Hennessy Scholars na Sveučilištu Stanford, već 27 godina proučava vodstvo, poduzetništvo i inovacije. Tijekom rada sa studentima došla je do zaključka da se sreća može "potaknuti" načinom na koji razmišljamo, odnosimo se prema drugima i reagiramo na nove prilike. „Sreća je poput vjetra – ne možete je vidjeti, ali je svuda oko vas. Ako naučite 'jedriti', možete je iskoristiti u svoju korist“, objašnjava slikovito.

Dakle, prikladan stav i način razmišljanja mogli bi vam pomoći da ispunite svoje ambicije i sreću okrenete u svoju stranu. Seelig tvrdi da je sreća jednim dijelom i odabir te da uspjeh ne dolazi sam od sebe. Za sreću se treba boriti, a sve je lakše ako primijenite ovih nekoliko navika, prenosi CNBC.

Jasne vrijednosti i ciljevi: Ljudi koji imaju jasne vrijednosti lakše prepoznaju dobre prilike. Jedan od temelja za stvaranje vlastite sreće jest jasno definiranje životnih vrijednosti. Kada znate svoje ciljeve, od čega ne želite odustati i koje su vaše granice, lakše ćete razlikovati priliku koja vas može odvesti naprijed od one koja vas udaljava od onoga što želite postati. „Kada ljudi vide vaše vrijednosti na djelu, raste njihovo povjerenje u vas“, ističe Seelig. Takav ugled s vremenom otvara vrata novim suradnjama i prilikama.

Prošlost kao lekcija: Način na koji gledate svoju prošlost oblikuje vašu budućnost. Teška i razočaravajuća iskustva ne moraju odrediti ostatak vašeg života. Nemojte se koncentrirati na ono što se dogodilo, već se usmjerite na svoju budućnost i na to kako na nju možete pozitivno utjecati. Promjena sa stalnog razmišljanja o prošlosti na fokusiranje na budućnost povećava osjećaj kontrole nad životom i potiče spremnost na donošenje novih odluka koje mogu dovesti do pozitivnih promjena.

Male promjene čine veliku razliku: Velike promjene često počinju naizgled beznačajnim trenucima. Razgovor s nepoznatom osobom, javljanje bivšem kolegi ili odluka da ustanete nešto ranije i odradite trening mogu otvoriti vrata prilikama koje niste mogli predvidjeti unaprijed. Takvi mali koraci stvaraju prostor za nova poznanstva, iskustva i mogućnosti koje se rijetko mogu isplanirati unaprijed.

Neuspjeh promatrajte kao dio napretka: Osjećaj da niste dovoljno dobri ili da ne pripadate novom okruženju poznat je mnogima. Seelig predlaže da taj osjećaj promatramo iz drukčije perspektive. „Preoblikujte sindrom impostera u sindrom napretka“, savjetuje. Svaka je pogreška prilika za učenje, a svaki pokušaj približava vas cilju. Jedna od tehnika koju preporučuje jest vođenje svojevrsnog dnevnika neuspjeha u koji ćete zapisivati što ste naučili iz svake pogreške i što biste sljedeći put učinili drukčije.

Zahvalnost stvara nove prilike: Jednostavno „hvala“, iskreno priznanje nečijeg truda ili mali znak pažnje mogu imati mnogo veći učinak nego što se na prvi pogled čini. Ljudi koji se osjećaju cijenjenima češće će poželjeti ponovno pomoći ili surađivati. „Pokazivanje zahvalnosti jedan je od najpodcjenjenijih načina za stvaranje vlastite sreće“, zaključuje Seelig. Iako nitko ne može kontrolirati sve okolnosti koje mu život donosi, način na koji pristupate ljudima, izazovima i svakodnevnim odlukama može povećati vjerojatnost da ćete prepoznati prilike kada se pojave te ih pretvoriti u nešto vrijedno, tvrdi ova profesorica.