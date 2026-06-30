Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
možete je isprobati bilo gdje!

Jeste li već čuli za sintribaciju? Za ovu diskretnu tehniku samozadovoljavanja ne treba vam ništa osim – vaših bedara

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
30.06.2026.
u 22:55

Ne trebaju vam ruke, lubrikanti ni igračke – samo malo privatnosti.

Kupnja seks igračaka danas je jednostavnija nego ikad, no to ne znači da se svi osjećaju spremno zaroniti u taj svijet. Možda vas preplavljuje izbor, možda vam gadgeti nisu u budžetu ili se jednostavno ne osjećate ugodno koristiti igračku – sami ili s partnerom. Dobra vijest? Najosnovniju, potpuno besplatnu “seks igračku” već imate: vlastita bedra. 

Sintribacija je diskretna tehnika masturbacije bez ruku koju žene koriste desetljećima. Uključuje prekrižene noge, stiskanje bedara i lagano ljuljanje ili trljanje kako biste stimulirali klitoris i okolno područje. “Klitoris se proteže dublje nego što vidite izvana – zato i stiskanje bedara može biti nevjerojatno ugodno”, objašnjava seks terapeutkinja Rachel Zar za Women’s Health

Iako je najčešće prakticiraju žene, mogu je isprobati i muškarci – stiskanjem penisa između bedara radi stimulacije. Mnogi su ovu tehniku otkrili još u adolescenciji, spontano, prije nego što su uopće razumjeli koncept masturbacije. I da – sasvim je u redu vratiti je u svoj seksualni život u odrasloj dobi.

Prednosti sintribacije:

1. Diskretna je (jako): Ne trebaju vam ruke, lubrikanti ni igračke – samo malo privatnosti. Idealna je za sve koji žive s cimerima, obitelji ili jednostavno žele tihu, nenametljivu metodu užitka.

2. Pristupačna je početnicima, ali i onima s ograničenom pokretljivošću: Sintribacija uklanja pritisak "što raditi s rukama" i omogućuje fokus na osjećaje. Također je korisna osobama koje teže koriste ruke ili imaju određena ograničenja mobilnosti.

3. Moguće mentalne dobrobiti: Poput svakog oblika masturbacije, i sintribacija može smanjiti stres te potaknuti lučenje hormona ugode – dopamina, oksitocina i endorfina.

4. Nevjerojatno je svestrana: Možete je koristiti samostalno, tijekom predigre ili čak tijekom seksa – kao dodatni sloj stimulacije.

Kako isprobati sintribaciju – i učiniti je još boljom

  • S jastukom: Stavite jastuk ili presavijenu deku između bedara za pojačan pritisak i lakše ljuljanje.
  • S odjećom: Tkanina može dodati ugodno trenje – prikladno za oba spola.
  • U kadi ili pod tušem: Sapunica pruža nježniji, klizaviji osjećaj i može smanjiti neugodno trljanje.
  • S vibratorom: Ako volite vibracije, možete ga postaviti uz vulvu ili između bedara za jači intenzitet.
  • Kao dio predigre: Savršeno za “zagrijavanje”: povećava protok krvi i olakšava kasnije užitke. Možete je koristiti i za “edgeanje” – održavanje napetosti prije orgazma.
  • Tijekom odnosa: Ako je partner iza vas, prekrižite noge nakon penetracije — kombinacija pritiska i pokreta može stvoriti sasvim nove osjećaje.

Ako idući put otvorite ladicu i shvatite da vam je vibrator prazan ili se jednostavno ne osjećate spremni za kupnju igračke – nema panike. Sintribacija je tu, potpuno besplatna, diskretna i dostupna svima.

Koje je doba dana najbolje za seks? Evo što kažu stručnjaci
1/6
Ključne riječi
samozadovoljavanje masturbacija libido intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!