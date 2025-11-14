Otkriveno zašto muškarci vole seks ujutro, a žene navečer

Zna se da su muškarci jutarnji tipovi, a žene večernji, barem kad je o seksu riječ. Ali zašto je to tako? Priroda se, čini se, malo poigrala s hormonima oba spola pa dok bi žene ujutro spavale, muškarci bi se seksali, a dok žena " dobije volju" navečer, muškarci su spremni za snove. Srećom, uvijek se par poklopi u neko doba dana s istom željom.

Čak i prije nego se probudi, kod muškarca raste razina testosterona i na najvišoj je razini, od 25 do 50 posto više nego u drugim dijelovima dana. I kod žena se proizvodi hormon testosteron koji potiče seksualnu želju, ali kod žena količina tog hormona je veća na kraju dana. Muškarac će se zbog rasta razine testosterona i nekoliko puta tjedno, ili čak svako jutro - buditi s erekcijom.

Istraživanja su pokazala da što muškarac ima dublji san, budi se s većom razinom testosterona. San duži od pet sati može povećati razinu testosterona za dodatnih 15 posto.

Dok je kod muškaraca razina testosterona najviša ujutro, kod žena je najniža. Ali ženama je potrebno više od hormona da postanu raspoložene za seks, tvrdi ginekologinja iz Sandwell i West Birmingham bolnice, Gabrielle Downey. Bez obzira na razinu testosterona, žena će biti raspoloženija za seks ako se osjeća privlačnom i voli vidjeti svoj odraz u ogledalu.

Razina hormona kod žena se mijenja tijekom menstrualnog ciklulsa, a kada dosegnu najvišu razinu, razina testosterona bit će i do 30 puta veća u odnosu na početak ciklusa. Nakon buđenja i početka pripremanja za novi radni dan, počinje rasti razina hormona stresa i poništava utjecaj seks- hormona.

Kako dan odmiče, muškarcima pada razina testosterona, a ženama postpuno raste. Ipak, istraživanje provedeno na Sveučilištu San Diego, pokazalo je da tjelovježba nakon posla itekako pridonosi oslobađanju od stresa i podizanju libida oba spola.