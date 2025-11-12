Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
U DOBROJ FORMI

Tjelovježba pod plahtama: Stručnjaci otkrili koliko kalorija zapravo potrošimo tijekom seksa

shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
12.11.2025.
u 21:45

Stručnjaci ističu da su redovito kretanje i redovit, zadovoljavajući seksualni život zajedno snažan saveznik zdravlja

Možda ne razmišljate o kalorijama u trenutku kad se zavjese zatvore i strasti zagriju, ali dobra vijest je da vaš ljubavni život ipak nešto odrađuje i za formu. Seks i tjelovježba imaju više zajedničkog nego što se čini na prvi pogled. I jedno i drugo ubrzava puls, potiče cirkulaciju, aktivira mišiće i dobro utječe na raspoloženje. Stručnjaci ističu da su redovito kretanje i redovit, zadovoljavajući seksualni život zajedno snažan saveznik zdravlja. No, može li se vođenje ljubavi zaista računati kao trening? Na tu su pitanje za Everyday Health odgovorili stručnjaci.

Istraživanja na mlađim odraslim osobama pokazuju da se seks, po potrošnji energije, najčešće može usporediti s bržom šetnjom ili penjanjem nekoliko katova stepenicama. Prosječno, muškarci tijekom odnosa potroše oko 100 kalorija, a žene oko 70, odnosno 3 do 4 kalorije u minuti, što je manje od, primjerice, kratkog jogginga, ali ipak nije zanemarivo. Tko je aktivniji, troši više: ako ste vi taj koji 'odrađuje' veći dio posla, logično je da ćete sagorjeti i više.

Važno je i sve što se događa prije samog finala. Dulje maženje, strastveni poljupci, masaža ili ples u dnevnom boravku također troše kalorije i podižu raspoloženje. Primjerice, pola sata masaže ili opuštenog plesanja može 'pojesti' desetke kalorija, a usput jača intimnost i samopouzdanje.

Ipak, seks ne može zamijeniti ozbiljan trening, ni po trajanju ni po intenzitetu. Srčani ritam i potrošnja kisika u prosječnom odnosu uglavnom ostaju u rasponu svakodnevnih aktivnosti. No, kombinacija redovne tjelovježbe i seksualne aktivnosti donosi najbolje od oba svijeta: bolju kondiciju, bolju sliku o vlastitom tijelu i više užitka u vlastitoj koži. Jer, kako poručuju stručnjaci, i seks i vježbanje naposljetku su slavlje našeg tijela i lijep razlog da se u njemu osjećamo dobro.

Mislite da je bezopasno? Ove tablete nikako ne smijete piti uz kavu: Mogu izazvati srčane probleme
1/12
Ključne riječi
aktivnost vođenje ljubavi tjelovježba kalorije seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja