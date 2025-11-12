Tjelovježba pod plahtama: Stručnjaci otkrili koliko kalorija zapravo potrošimo tijekom seksa

Možda ne razmišljate o kalorijama u trenutku kad se zavjese zatvore i strasti zagriju, ali dobra vijest je da vaš ljubavni život ipak nešto odrađuje i za formu. Seks i tjelovježba imaju više zajedničkog nego što se čini na prvi pogled. I jedno i drugo ubrzava puls, potiče cirkulaciju, aktivira mišiće i dobro utječe na raspoloženje. Stručnjaci ističu da su redovito kretanje i redovit, zadovoljavajući seksualni život zajedno snažan saveznik zdravlja. No, može li se vođenje ljubavi zaista računati kao trening? Na tu su pitanje za Everyday Health odgovorili stručnjaci.

Istraživanja na mlađim odraslim osobama pokazuju da se seks, po potrošnji energije, najčešće može usporediti s bržom šetnjom ili penjanjem nekoliko katova stepenicama. Prosječno, muškarci tijekom odnosa potroše oko 100 kalorija, a žene oko 70, odnosno 3 do 4 kalorije u minuti, što je manje od, primjerice, kratkog jogginga, ali ipak nije zanemarivo. Tko je aktivniji, troši više: ako ste vi taj koji 'odrađuje' veći dio posla, logično je da ćete sagorjeti i više.

Važno je i sve što se događa prije samog finala. Dulje maženje, strastveni poljupci, masaža ili ples u dnevnom boravku također troše kalorije i podižu raspoloženje. Primjerice, pola sata masaže ili opuštenog plesanja može 'pojesti' desetke kalorija, a usput jača intimnost i samopouzdanje.

Ipak, seks ne može zamijeniti ozbiljan trening, ni po trajanju ni po intenzitetu. Srčani ritam i potrošnja kisika u prosječnom odnosu uglavnom ostaju u rasponu svakodnevnih aktivnosti. No, kombinacija redovne tjelovježbe i seksualne aktivnosti donosi najbolje od oba svijeta: bolju kondiciju, bolju sliku o vlastitom tijelu i više užitka u vlastitoj koži. Jer, kako poručuju stručnjaci, i seks i vježbanje naposljetku su slavlje našeg tijela i lijep razlog da se u njemu osjećamo dobro.