Želite isprobati seks pod tušem? Pratite ovaj vodič za strastvene, sigurne i zabavne trenutke

Kada pomislite na seks pod tušem, vjerojatno zamišljate nešto što izgleda kao scena iz romantične komedije – strastveni poljupci pod mlazom vode, vruća para koja se diže iznad kliznih vrata i savršeno sklizak trenutak koji traje zauvijek. Realnost? Mnogo je zabavnija i… pomalo neuredna. Pravi seks pod tušem često uključuje sapunice, smijeh, neuredne poljupce i spontanu intimnost. Jer, priznajmo, voda nije lubrikant, a mnogi tuševi su premali da bi sve prošlo glatko, prenosi SheKnows.

Seksologinja Marla Renee Stewart savjetuje da izbjegnete dodatne rekvizite poput svijeća ili elektronike u blizini. „Zadnje što želite je ozljeda tijekom seksi trenutka,“ kaže Stewart. Dodaje da rukohvati, sigurnosne šipke ili stolica za tuširanje mogu pomoći u održavanju ravnoteže i smanjiti rizik od padova. Angie Rowntree, osnivačica etične porno stranice Sssh.com, upozorava: „Nitko ne želi klizati i hvatati se za zavjesu ili šipku. Sigurnost je seksi.“

Zašto seks pod tušem vrijedi probati

Ova avantura može unijeti novi, intenzivniji okus u vašu vezu. Vruća para i voda prirodno vas dovode u senzualno stanje, a zajedničko pranje pjenom može biti jednako zabavno koliko i uzbudljivo. „Seks pod tušem pogoduje spontanosti i praktičnosti,“ kaže Rowntree. „Ako imate zauzet raspored, ovo je savršen način da započnete dan ili se opustite navečer.“

Najbolji položaji za seks pod tušem:

1. Balerina: Stojite, obavijete nogu oko partnerovog kuka ili je postavite na rub stolice za tuširanje. Omogućuje kontakt gornjih dijelova tijela i vizualnu privlačnost, a možete uključiti vodootporne igračke ili glavu tuša.

2. Mokri doggy: Lagani zaokret klasičnog doggy stila – nagnite se i oslonite na zid ili pod tuša. Partner može stimulirati G-točku ili klitoris. Neklizajuća prostirka može pomoći u stabilnosti.

3. Mokra kaubojka: Partner sjedi na podu kade, vi na njemu. Kontrola penetracije, veći kontakt s klitorisom i minimalan rizik od klizanja. Vodootporni jastuk može dodatno povećati udobnost.

4. Oralni vodopad: Kleknite pred partnera ili sjednite na stolicu za tuširanje. Partner vas zadovoljava ustima dok voda teče. Stolica ili rukohvat pomažu stabilnosti i sigurnosti.

5. Povratak osnovama: Ako penetracija nije prioritet, zabavite se međusobnom masturbacijom, trljanjem ili jednostavno ljubljenjem dok se igrate s lubrikantom. Stewart napominje da međusobna masturbacija povećava uzbuđenje i vjerojatnost orgazma, jer znate što vam prija.

Najvažnije pravilo seksa pod tušem? Sigurnost i uživanje idu ruku pod ruku. Vodite računa o klizanju, osloncima i stabilnosti, i pustite vodu da vas poveže u zabavnom i senzualnom iskustvu.