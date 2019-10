Osobni treneri otkrivaju: Ovo je osam stvari koje nikada ne biste trebali raditi

Da bi pomogli u rješavanju svih nedumica vezanih uz zdrav način života, iz FabFitFun magazina ispitali su osobne trenere što ne smijemo raditi kada su u pitanju vježbanje i zdrava prehrana. S obzirom da si prosječni ljudi ne mogu platiti osobnog trenera ovo su korisni savjeti, a mi ih prenosimo besplatno.

-Nemojte pretjerati s kardio vježbama jer ako pretjerate to bi moglo dovesti do slabijeg imuniteta, a time i mogućnost prehlada i virusa. Kardio vježbanje trebali biste odrađivati par puta tjedno po 20 minuta, savjetuju osobni treneri.

-Nemojte gladovati prije vježbanja jer ćete i sami brzo uvidjeti kako su vam smanjene fizičke i kognitivne mogućnosti.

-Nemojte jesti slatkiše, savjet je koji vam ne bi trebali ni govoriti jer znamo da su slatkiši puni šećera koji je odgovoran za dijabetes i pretilost, a sigurno ne želite oboljeti od navedenih bolesti. Ako već morate jesti nešto slatko, konzumirajte sušeno voće.

-Pijte dovoljno tekućine da ne biste dehidrirali jer kada dehidrirate vaš mozak vas može prevariti i slati vam signale da ste gladni, a zapravo ste samo žedni.

-Nemojte govoriti negativno o sebi jer to vodi do sabotiranja samoga sebe. Umjesto toga budite ponosni na one ciljeve koje ste ostvarili i idite malim koracima.

-Nikada nemojte brojati kalorije već se vodite vlastitim osjećajem što je vašem organizmu potrebno u kojoj mjeri. Jedite zdravo, počnite s manjim porcijama, a povećavajte ih usporedno s povećavanjem vaše aktivnosti, odnosno vježbanja.

-Ne uspoređujte se s drugima jer je vaše tijelo jedinstveno i to je prekrasno.

-Nemojte koristiti dodatke prehrani jer su prema mišljenju trenera dodaci neprirodni i mogu dovesti do zadržavanje vode, upale i ostalih zdravstvenih problema.

Po zdrave namirnice otiđite do trešnjevačkog placa i iskoristite sezonsko povrće i voće.