Tko je osjećajniji tijekom seksa - muškarci ili žene? Mogli bi se iznenaditi!

Zanimljivo novo istraživanje otkrilo je da su muškarci zapravo emocionalniji od žena, što je mnoge iznenadilo. Naime, muškarci možda rjeđe plaču, no to samo pokazuje kako dobro skrivaju svoje osjećaje, piše Medium. U istraživanju je sudjelovalo tisuću parova koji su odgovarali na pitanja u vezi s partnerom i seksualnim navikama. Zaključak do kojega su znanstvenici došli je da je muškarcima zadovoljstvo partnera jednako bitno kao i ženama te da im osjećaji igraju veliku ulogu.

Suprotno uvriježenom mišljenju i stereotipovima, muškarci su istaknuli veliku važnost intimnosti i bliskosti partnera za vrijeme seksa. Upravo ti osjećaji su im važniji nego ženama.

Rezultati istraživanja se kose s dosadašnjim mišljenjem da su žene, kada je u pitanju seks, znatno osjećajnije, ali i manje zainteresirane za njegovu učestalost, dok se za muškarce dosad smatralo da žele što češći seks, a da im osjećaji ne znače previše. Međutim, ovo istraživanje je došlo do sasvim suprotnih rezultata, gdje su žene predstavljene kao polovica koja manje mari za osjećaje.