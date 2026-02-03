Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 203
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
zanimljivo...

Tko je osjećajniji tijekom seksa - muškarci ili žene? Mogli bi se iznenaditi!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
03.02.2026.
u 20:00

Stvari koje muškarci najviše vole, cijene i priželjkuju za vrijeme seksa su bliskost i intimnost.

Zanimljivo novo istraživanje otkrilo je da su muškarci zapravo emocionalniji od žena, što je mnoge iznenadilo. Naime, muškarci možda rjeđe plaču, no to samo pokazuje kako dobro skrivaju svoje osjećaje, piše Medium. U istraživanju je sudjelovalo tisuću parova koji su odgovarali na pitanja u vezi s partnerom i seksualnim navikama. Zaključak do kojega su znanstvenici došli je da je muškarcima zadovoljstvo partnera jednako bitno kao i ženama te da im osjećaji igraju veliku ulogu.

Suprotno uvriježenom mišljenju i stereotipovima, muškarci su istaknuli veliku važnost intimnosti i bliskosti partnera za vrijeme seksa. Upravo ti osjećaji su im važniji nego ženama. 

Rezultati istraživanja se kose s dosadašnjim mišljenjem da su žene, kada je u pitanju seks, znatno osjećajnije, ali i manje zainteresirane za njegovu učestalost, dok se za muškarce dosad smatralo da žele što češći seks, a da im osjećaji ne znače previše. Međutim, ovo istraživanje je došlo do sasvim suprotnih rezultata, gdje su žene predstavljene kao polovica koja manje mari za osjećaje. 
Ključne riječi
muškarci žene emocije intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

HIGHLANDER

HIGHLANDER slavi 10 godina - doživi svoju prvu planinarsku avanturu ove veljače u Lošinju!

Dok kalendarska zima još traje, HIGHLANDER ponovno zauzima pozicije na otoku Lošinju, poznatom kao otok vitalnosti, gdje se priroda, zdravlje i aktivan život stapaju u jedinstveno iskustvo. Drugo izdanje HIGHLANDER Lošinja održava se 13. i 14. veljače i donosi nastavak priče koja je već u svom premijernom izdanju pokazala da je Lošinj prirodna pozornica za ozbiljnu outdoor avanturu. Ove godine na stazama se očekuje više od 200 sudionika, što dodatno potvrđuje rast interesa za zimska izdanja HIGHLANDER događanja.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!