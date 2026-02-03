Mladić došao na hitnu zbog bolova, liječnici mu u rektumu pronašli nevjerojatan predmet: 'Moglo je sve odletjeti u zrak!'

Jedna uobičajena subotnja večer u hitnoj službi bolnice Rangueil u Toulouseu pretvorila se u pravu dramu s elementima ratne povijesti. Mladić star 24 godine javio se liječnicima žaleći se na stanje iznimne nelagode te je osjećao jake bolove u području rektuma. Pacijent je priznao da si je umetnuo "veliki predmet", no nije želio otkriti o čemu se točno radi, ostavljajući medicinsko osoblje u neznanju o stvarnoj prirodi problema. S obzirom na intenzitet bolova, dežurni tim odlučio se za hitan kirurški zahvat kako bi uklonio strano tijelo i olakšao mu muke. Nitko u operacijskoj sali nije mogao ni naslutiti kakvo ih iznenađenje čeka.

Operacija je započela u ranim jutarnjim satima, oko dva sata, no ubrzo je naglo prekinuta. Kada su kirurzi započeli proceduru vađenja predmeta, ostali su zaprepašteni. Unutar pacijentova rektuma nalazio se artiljerijski projektil, dugačak gotovo dvadeset centimetara i promjera nešto više od tri centimetra, piše Le Populaire. Prva provjera otkrila je da se radi o granati koja datira iz davne 1918. godine, iz samog završetka Prvog svjetskog rata. Zbog straha da bi stoljetni projektil mogao eksplodirati na operacijskom stolu, u bolnici je istog trenutka proglašena uzbuna, a cijeli postupak je zaustavljen dok se ne procijeni stvarna opasnost.

U bolnici je nastao potpuni kaos. Uprava je odmah obavijestila policiju i vatrogasce, a na teren je pozvan i specijalni tim pirotehničara. Ubrzo je naređena evakuacija dijela bolnice, a oko hitne službe uspostavljen je sigurnosni perimetar kako bi se spriječila potencijalna katastrofa. Pacijenti i osoblje preusmjeravani su na sigurno, dok su stručnjaci za eksplozive preuzeli slučaj. Napetost je bila na vrhuncu jer nitko nije mogao sa sigurnošću reći je li granata aktivna i predstavlja li prijetnju za cijelu zgradu.

Nakon detaljnog pregleda, pirotehničari su napokon donijeli dobre vijesti. Utvrdili su da, unatoč svojem podrijetlu, projektil ne predstavlja neposrednu opasnost od eksplozije. Radilo se o kolekcionarskom primjerku njemačke vojske koji je, srećom po sve uključene, bio deaktiviran. Tek nakon njihovog zelenog svjetla, kirurzi su mogli nastaviti s operacijom i uspješno ukloniti neobičan predmet. Mladić je nakon zahvata zadržan u bolnici na oporavku, no time njegova priča nije završila.

Iako se fizički oporavlja, 24-godišnjak će se suočiti s pravnim posljedicama svojeg bizarnog pothvata. Policija je najavila da će ga ispitati čim mu zdravstveno stanje to dopusti kako bi objasnio podrijetlo granate i okolnosti pod kojima je završila u njegovu tijelu. Državno odvjetništvo u Toulouseu razmatra pokretanje postupka zbog posjedovanja "streljiva kategorije A", što je prema francuskim zakonima strogo kažnjivo. Još uvijek nije jasno zašto je mladić odlučio umetnuti granatu u rektum, no lokalni mediji, poput novina La Dépêche, navode kako je medicinsko osoblje u Toulouseu "naviknuto na liječenje žrtava ozlijeđenih tijekom seksualnih igara", što upućuje na mogući motiv.

Nije prvi takav slučaj

Koliko god nevjerojatno zvučalo, ovo nije prvi put da francuski liječnici vade ratne projektile iz pacijenata. Prije samo nekoliko godina, u prosincu 2022., bolnica u Toulonu doživjela je gotovo identičnu situaciju. Tada je 88-godišnji muškarac zatražio pomoć zbog granate iz Prvog svjetskog rata zaglavljene u rektumu, što je također izazvalo djelomičnu evakuaciju i intervenciju pirotehničara. Ovakvi predmeti često se pronalaze na sjeveru i istoku Francuske, na područjima nekadašnje Zapadne fronte, tijekom takozvane "željezne žetve", kada poljoprivrednici tijekom obrade zemlje nailaze na neeksplodirana ubojita sredstva iz oba svjetska rata. Ipak, rijetko tko očekuje da će se jedan takav povijesni artefakt pojaviti na ovako neobičnom mjestu.