Uredski posao može narušiti vaše zdravlje: Evo sedam stanja na koja trebate paziti

Uredski poslovi često se percipiraju kao lagani i bezopasni jer ne uključuju fizički napor, no u stvarnosti oni sa sobom nose niz zdravstvenih rizika. Dugotrajno sjedenje, nepravilno držanje tijela, dugotrajna izloženost ekranu i stres mogu negativno utjecati na mišićno-koštani sustav, vid, cirkulaciju, pa čak i mentalno zdravlje. Iako se učinci ne pojavljuju odmah, kumulativno mogu dovesti do kroničnih problema.

Liječnica opće prakse upozorila je da loše držanje može biti povezano sa sedam različitih zdravstvenih stanja, a mnogi ljudi koji rade u uredu nisu svjesni koliko loše držanje može biti štetno za njihovu dobrobit. Na društvenim mrežama, dr. Leen Tannous otkrila je da redovito susreće pacijente koji imaju simptome povezane s lošim držanjem, piše Daily Express. "Većina ljudi misli da je držanje samo 'uspravan' izgled", objasnila je u objavi. Međutim, kako je istaknula, loše držanje može značajno utjecati na vaše zdravlje. "U klinici svaki dan vidim stvarne simptome uzrokovane lošim držanjem: glavobolje, bol u čeljusti, živčani simptomi, probavni problemi, kronična bol u leđima. Vaše držanje tijela je svakodnevni doprinos zdravlju, a ne samo estetski odabir", objasnila je dr. Tannous.

U svom videu, liječnica opće prakse navela je sedam stanja koja često uočava kod lošeg držanja tijela. "To su glavobolje i migrene uzrokovane napetošću, bol u vratu i problemi s vratnim diskovima, bol u gornjem dijelu leđa i ramenima, bol u čeljusti i škrgutanje zubima, kompresija živaca, probavne tegobe i kronična bol u donjem dijelu leđa", objasnila je. Dobra je vijest da je dr. Tannous rekla da je moguće poboljšati držanje malim korekcijama. "Male korekcije koje se redovito rade čine ogromnu razliku", rekla je.

"Bol u vratu i leđima može biti uzrokovana lošim držanjem, što uzrokuje prekomjerno istezanje ili zatezanje ligamenata i tkiva oko zglobova u kralježnici. Naprezanje mišića može dovesti do umora i boli. Ako poboljšate držanje, možete poboljšati stanje kralježnice, zglobova i mišića", objasnili su iz zaklade South West Yorkshire Partnership Teaching NHS Foundation Trust. Dodali su da mnoge stvari utječu na držanje, uključujući posao, hobije, navike, opću kondiciju i zdravlje.

To uključuje dugotrajno radno vrijeme za računalnim sustavima, dugotrajne aktivnosti dizanja tereta, a visoki ljudi mogu imati tendenciju savijanja ramena u pokušaju da postanu iste veličine kao i drugi. Kada sjedite za stolom, tada se preporučuje da se naslonite na stolicu da biste poduprli donji dio leđa, da sjedite uspravno kao da imate konopac pričvršćen za vrh glave, pustite da vam ramena budu opuštena i lagano unatrag. Također, nemojte prekrižiti noge niti se naginjati na jednu stranu i držite stopala ravno na podu, a bedra trebaju biti poduprta.

Ako na svom poslu stojite, preporučuje se da stojite uspravno kao da imate konopac pričvršćen za vrh glave, držite koljena opuštena, ravnomjerno rasporedite težinu na oba stopala, držite ramena ravnima, a ne zaobljenima prema naprijed. Osim toga, trebali biste biti svjesni male udubine u donjem dijelu leđa. Iz zaklade su objasnili da bi ljudi također trebali uzeti u obzir svoje držanje prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti, poput vožnje, spavanja ili dizanja predmeta.