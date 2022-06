'Oprostila sam dečku nevjeru, a onda sam saznala da je imao aferu i s mojom najboljom prijateljicom'

- Moj dečko i ja pokušali smo obnoviti vezu i povjerenje nakon što mi je priznao da me prevario s jednom ženom u svom rodnom gradu. Prije par mjeseci otišao na nekoliko dana posjetiti svoju obitelj, a ja sam bila malo sumnjičava jer me jedva kontaktirao. Došao je noć prije nego što je trebao i uplakan mi objasnio da se napio i da me prevario. Slomio mi je srce, no obećao je da se to više neće ponoviti - napisala je jedna žena za The Sun.

U početku je bio zaista pažljiv, donosio joj je doručak u krevet i ispričavao se što je to napravio. Imali su nekoliko svađa jer se ona osjećala nesigurno, ali oboje su se trudili popraviti vezu. Sve je išlo odlično, dok joj njena najbolja prijateljica nije priznala da je u prvih nekoliko mjeseci njihove veze spavala s njezinim dečkom, ali je rekla da se to dogodilo samo jednom.

- Bijesna sam i osjećam se kao budala jer jedina nisam znala kakav je moj dečko zapravo. Prijateljicu ne mogu niti pogledati i ne želim ju blizu sebe, kao ni svog dečka. On se ponovno pokušava truditi, ali mislim da ovog puta jednostavno neće ići. Veliki problem je što živimo skupa, pa sada moram tražiti drugi smještaj - nastavila je.

- Krivnja zbog vaše prijateljice ga je natjerala da prizna da je poljubio drugu djevojku. Normalno je da nemate više povjerenja u njega. On možda iskreno želi biti s vama, ali ne zna to pokazati. Sve ovisi o tome jeste li mu spremni dati još jednu priliku, a morate prije toga dobro razmisliti i zapitati se zaslužuje li on to doista. Što se tiče njega, on se zaista mora zapitati zašto stalno vara i kako to može promijeniti. Ako nije spreman biti iskren prema vama, onda nemate više što tražiti u toj vezi - odgovorila joj je Deidre.

