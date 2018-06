On je jedan od najzanimljivije odjevenih Hrvata, a jedan detalj čini ga još posebnijim

On je muškarac koji svojim profinjenim modnim ukusom plijeni pažnju gdje god se pojavi, no rijetko ćete ga susresti na pomodnim mjestima, još rjeđe na špici. Visoki i elegantni 47-godišnji Alen Kolbas nije trendseter niti influencer. Zapravo, on je potpuna suprotnost današnjim modno-društvenim postulatima. Jedina veza s modom je što će svakodnevno na posao kontrolora letenja odjenuti neki fini komad garderobe uklopljen u svevremenski dandy look koji pomno njeguje!

Nekad je to po mjeri šivano odijelo uz pomalo neočekivano usklađene košulje i kravate kojima će dodati i detalj poput čarapa zanimljivih uzoraka. Čak se i brada ovog prosijedog gospodina profinjeno nadovezuje na njegov gospodski izgled, a tetovaže mu dodaju onu opaku bad-boy konotaciju.

Foto: CROATA

Pozornost modnih znalaca i štovatelja dobrog stila privlači i zavidnom kolekcijom Gucci loaferica te pažljivim izborom satova. Svakodnevni odjevni stil gospodina Kolbasa pruža dragocjenu dozu inspiracije muškarcima koji cijene dobro usklađeni izgled, no tradicionalno ne pričaju o modi.

Foto: CROATA

Reflektori javnosti mu ne trebaju, on modu nosi zato što u njoj istinski uživa, njeguje specifičan lifestyle, cijeni kvalitetne materijale i zanimljiv dizajn te stoga nije čudno što se ovaj hrvatski Justin O'Shea pojavio u kampanji za naš domaći luksuzni brend CROATA.

Kroz svoj dandyjevski stil dao je novi šarm tradicionalnosti finih detalja o kojima brine CROATA, a motivi pletera na leptir mašnama, kravatama i manžetama, kao bitnim detaljima u muškoj estetici, na moderan način su zaživjeli u ovoj priči suvremenog gospodina.

