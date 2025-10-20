Pronašao je neobičan predmet ispod svog automobila, a ljudi mu prestravljeno poručili: 'Odmah zovi policiju'

Zvuči kao scena iz trilera, ali dogodilo se u stvarnosti. Vlasnik automobila podijelio je na Redditu šokantno otkriće – pronašao je mali uređaj zalijepljen ispod njegovog auta. Isprva je pomislio da je riječ o običnom komadu plastike, no ubrzo je shvatio da se možda radi o – uređaju za praćenje.

Sve je počelo nakon što je, kako je napisao, počeo primati čudne poruke od nepoznate osobe – poruke koje su otkrivale stvari “koje nitko nije trebao znati”. Kad je pogledao ispod vozila, pronašao je uređaj nalik AirTagu – popularnom gadgetu za praćenje osobnih predmeta. “Danas sam bio ispod auta i pronašao ovo zalijepljeno. Iskreno, prvo sam pomislio na najgore”, napisao je uz fotografiju.

Foto: Reddit

Prema njegovim riječima, uređaj je bio pričvršćen uz kućište kotača, gotovo do motora, a imao je žice koje su vodile prema akumulatoru. Objava je brzo postala viralna. Korisnici Reddita upozorili su ga da ni slučajno ne uništava uređaj i da odmah kontaktira policiju. “Ako je ovo bilo zalijepljeno na tvoj auto, netko te vjerojatno aktivno prati. Izvadi bateriju, sačuvaj poruke i prijavi slučaj”, upozorili su ga.

Drugi su komentirali da ovakvi slučajevi, nažalost, nisu rijetkost – AirTagovi i slični trackeri sve se češće koriste u zlonamjerne svrhe. Nedavni incident na Floridi pokazuje koliko ovakva tehnologija može biti opasna. USA Today je izvijestio da je Apple AirTag pronađen na vozilu dvojice muškaraca koji su kasnije napadnuti iz zasjede dok su se vraćali kući.

“Biti napadnut iz zasjede na mjestu gdje biste se trebali osjećati najsigurnije – to je najgora noćna mora svake obitelji,” rekao je šerif Chad Chronister. Dvojica osumnjičenih su uhićena, a slučaj je okarakteriziran kao oružana provala i otmica. U još jednom šokantnom slučaju iz 2022., žena iz Indiane koristila je AirTag kako bi pratila svog dečka, a potom ga – pregazila i ubila. Osuđena je na 18 godina zatvora.

Kako prenosi UNIALD, Iz Applea su poručili da strogo osuđuju svaku zlonamjernu upotrebu svojih proizvoda. “AirTag je osmišljen za lociranje osobnih stvari, a ne ljudi ili tuđe imovine,” naveli su u priopćenju. Tvrtka je naglasila da svaki AirTag ima jedinstveni serijski broj povezan s Apple ID-jem, te da suradnja s policijom može dovesti do otkrivanja počinitelja. “Već smo pomogli u slučajevima gdje su informacije korištene za pronalazak i uhićenje osumnjičenih,” dodali su.

Foto: shutterstock

Što učiniti ako pronađete sličan uređaj: