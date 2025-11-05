Odvjetnik otkriva rečenice koje smiruju nepristojne osobe - i uvijek pale!

Ponekad je teško izaći na kraj s nepristojnim osobama bez obzira radi li se o kolegi, neznancu ili čak bliskoj osobi. Njihovi komentari ili ponašanje mogu nas izbaciti iz takta, izazvati frustraciju ili nas natjerati da reagiramo na način zbog kojeg kasnije žalimo. No, uz pravi pristup i nekoliko jednostavnih trikova, moguće je zadržati mirnoću i dostojanstveno odgovoriti, bez gubljenja živaca. Nitko se ne želi svađati, ali ako se nađete u neugodnoj situaciji, jedan je odvjetnik podijelio tri najbolja savjeta koja možete upotrijebiti da biste branili svoj stav.

Jefferson Fisher, odvjetnik specijaliziran za parnice, autor bestselera New York Timesa i samoproglašeni stručnjak za argumente, podijelio je savjete na svom popularnom TikTok profilu. Ondje redovito objavljuje komunikacijske savjete za svojih 1,5 milijuna pratitelja. Fisher je otkrio tri savjeta u videu s naslovom "Kako braniti svoj stav u razgovoru." "Tri brza savjeta kada se ne možete sjetiti što reći. Prvo: 'to je nategnuto'. Odmah dajete do znanja da je ono što su upravo rekli bilo ispod vašeg nivoa i očajno", objasnio je odvjetnik. Za svoj drugi savjet podijelio je sličan odgovor, piše Mirror.

"Drugo: 'to je razočaravajuće'. Ovo mi je jedan od omiljenih jer ga možete primijeniti na gotovo sve, posebno putem poruke ili e-pošte. Ako kažete da je nešto razočaravajuće, što god sljedeće kažu, nemojte odgovoriti na to. To će im ostati u glavi. Treće, ovo nije za svakoga, ali bi vam se moglo svidjeti. Započnite rečenicu sa: 'zamislite da ste osoba koja je ponosna na taj komentar, zamislite da ste osoba koja misli da je to smiješno'. Kad god kažete 'zamislite da ste...', to im zapravo vraća ogledalo i zavući će im se u glavu", rekao je Fisher.

No, odvjetnik smatra da je najbolji odgovor često jednostavno odlučiti imati dobar dan. "Iznad bilo koje fraze koju vam mogu dati, iznad bilo kojeg scenarija, to je jednostavno vaša odluka da uživate u svojoj hrani, da provedete ugodno popodne, da se naspavate, da radite ono što volite, a što oni jednostavno ne mogu podnijeti. Shvate da vam ne treba njihovo odobrenje, ne trebate njihovu dozvolu. Zapravo, gube dvaput – prvi put kada su pokušali s vama, a drugi put kada shvate da nisu uspjeli doći do vas. Dakle, u vašem je izboru da imate dobar dan, da se nasmiješite jer u toj tišini shvate da dobar dan više ne mogu imati, pa pokušajte to", objasnio je Fisher u drugom videu.

U opisu videa odvjetnik je napisao da je najbolji odgovor na neugodne komentare bavljenje vlastitim životom. Video je postao popularan među te je prikupio nekoliko tisuća lajkova. "Hvala vam na ovome", Ovo sam koristio barem tri puta u posljednje vrijeme. Kad su me pokušali namamiti na svađu ili me naljutiti, tada sam koristio ovo! Hvala vam na vašim riječima", samo su neki od komentara.