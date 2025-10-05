Psihoterapeutkinja otkriva: Ovo je 5 znakova po kojima ćete u raspravi prepoznati narcisa
Stručnjaci kažu kako postoji mnogo načina da prepoznate narcisa, a jedan od njih je da promatrate kako se netko svađa. Psihoterapeutkinja Annie Zimmerman za Best Life je ispričala kako je gotovo nemoguće voditi zdravu raspravu s narcisom zbog destruktivnih obrazaca. Otkrila je i pet znakova na koje pritom trebate obratiti pažnju.
Nikada nisu krivi: Narcisi negiraju bilo kakvu krivnju i rijetko preuzimaju odgovornost. Čak i kada se ispričaju, isprika je često površna, uz umanjivanje ili poricanje onoga što se dogodilo. Istraživanja pokazuju da osjećaju manje krivnje i imaju nisku samosvijest, pa teško priznaju pogrešku.
Izvrtanje tema i riječi: Često skreću temu kako bi preuzeli kontrolu. Odjednom razgovor postaje o vašim 'manama' ili starim pogreškama, iako ste vi pokrenuli temu. Tako se pritisak skida s njih i stavlja vas u obrambeni položaj.
Rado glume žrtvu: Konstantno naglašavaju da je 'svijet protiv njih' i navode vas da osjećate krivnju umjesto da oni preuzmu odgovornost. Tipične su rečenice s frazama 'uvijek' i 'nikad', poput: 'Zašto me uvijek napadaš nakon svega što sam učinio za tebe?'
Koriste gaslighting: Poriču vaše sjećanje na događaje kako biste posumnjali u vlastitu stvarnost i razum. Primjeri su: 'To se nikad nije dogodilo' ili 'Pretjeruješ'. Korisno je osloniti se na zapise, poruke ili neutralne svjedoke kako biste učvrstili vlastitu verziju događaja.
Ponekad postaju otvoreno agresivni: Pribjegavaju uvredama, omalovažavanju i prijetnjama kako bi vas obeshrabrili. Cilj je oslabiti vaše samopouzdanje i natjerati vas da odustanete od teme. Postavite jasne granice i prekinite razgovor ako komunikacija postane nasilna ili ponižavajuća.