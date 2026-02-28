Xiaomi predstavlja Xiaomi 17 seriju: remek-djelo mobilne fotografije s prepoznatljivim Leica potpisom

Od 28.2. do 31.3. vrijedi posebna promo ponuda u sklopu koje se uz kupnju Xiaomi 17 Ultre i/ili Xiaomi 17 uređaja, na poklon dobiva Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi 2026.

Xiaomi je danas predstavio novu generaciju Xiaomi 17 serije , demonstrirajući najnovija dostignuća kompanije u području mobilne tehnologije. Predstavljena je i nova linija AIoT proizvoda i dodataka, uključujući Xiaomi Scooter 6 seriju i Xiaomi Watch 5, čime se dodatno širi Xiaomijev povezani ekosustav.

Kao središnji dio današnje najave, Xiaomi je također predstavio značajnu evoluciju partnerstva s Leicom. Suradnja je unaprijeđena iz iznimno uspješnog modela zajedničkog istraživanja i razvoja u novi model strateške su-kreacije, što odražava dublju i sveobuhvatnu suradnju.

Razvijeni u okviru ovog unaprijeđenog modela, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra i Leica Leitzphone powered by Xiaomi postavljaju novi standard mobilne fotografije, kombinirajući vrhunske fotografske performanse s elegantnim dizajnom te izdržljivom, ergonomski usavršenom konstrukcijom. Potpomognuta više od stoljeća Leica stručnosti u području fotografije, Xiaomi 17 serija pruža potpuno flagship iskustvo pametnog telefona, s vodećim mogućnostima fotografije i videa u svojoj srži.

Foto: Xiaomi

Bezvremenski dizajn uz nenadmašivu Xiaomi Guardian strukturu

Xiaomi 17 serija donosi minimalistički dizajn koji naglašava eleganciju i profesionalni izgled. Čiste linije, glatki rubovi i skladan raspored elemenata stvaraju jednostavan, samouvjeren vizualni identitet koji odražava profinjenost serije. Zahvaljujući Golden Arc zakrivljenju, usavršenom kroz brojne iteracije, uređaji pružaju udoban i siguran osjećaj u ruci. Uz napredni dizajn i vrhunske LIPO proizvodne tehnike, ultra-tanki okviri omogućuju gotovo bezrubni zaslon, osiguravajući udobno i sigurno držanje.

Najtanji i najlakši Xiaomi Ultra do sada, Xiaomi 17 Ultra , debljine je svega 8,29 mm i teži samo 218,4 g. Odlikuje ga elegantno, potpuno ravno kućište s ultra-tankim okvirima te novopozicionirani, manji i diskretniji modul kamere. Dostupan u bijeloj, crnoj i upečatljivoj Starlit Green boji, pruža vrhunski izgled dostojan premium uređaja. Uz atraktivan dizajn, Xiaomi Guardian struktura osigurava iznimnu izdržljivost zahvaljujući Xiaomi Shield Glass 3.0 zaštiti, koja nudi 30 posto veću otpornost na padove u odnosu na Xiaomi 15 Ultra, stražnjoj strani od visokootpornog stakloplastičnog materijala, aluminijskom okviru te IP68 certifikatu za zaštitu od prašine i vlage.

Foto: Xiaomi

Za još kompaktnije iskustvo fotografije i tehnologije, Xiaomi 17 dolazi s debljinom od 8,06 mm i težinom od samo 191 g, unatoč snažnim performansama, naprednim fotografskim mogućnostima i izdržljivoj bateriji. Dostupan u atraktivnim bojama Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue i klasičnoj crnoj, donosi redizajnirani modul kamere, znatno smanjenu zakrivljenost prijelaza okvira i ultra-tanke okvire od 1,18 mm. Uz upečatljiv i moderan dizajn, Xiaomi 17 izrađen je da traje, zahvaljujući Xiaomi Guardian strukturi s 6M42 aluminijskim okvirom, Xiaomi Shield Glass zaštitom i IP68 certifikatom.

Xiaomi × Leica: Vizionarska fotografska suradnja

Xiaomi nastavlja partnerstvo s Leicom kako bi pružio profesionalno fotografsko iskustvo u Xiaomi 17 seriji. Zahvaljujući Leica UltraPure optičkoj obradi i konfiguraciji leća, uređaji pouzdano bilježe detalje u širokom rasponu svjetlosnih uvjeta, od jakog dnevnog svjetla do slabog osvjetljenja. Višeslojni premaz leća smanjuje refleksije i optičke smetnje, omogućujući čišći prijenos svjetlosti do senzora. Fotografiju dodatno unaprjeđuju alati poput AI Creativity Assistant te Xiaomi HyperConnect značajke, uključujući dijeljenje datoteka i Multicam postavke.

Xiaomi 17 Ultra donosi prvi Xiaomi 1" LOFIC glavni senzor kamere. Light Fusion 1050L senzor koristi naprednu kondenzatorsku tehnologiju za znatno povećanje kapaciteta prikupljanja svjetla i omogućavanje nove generacije HDR performansi. Leica 200 MP kamera raspona 75–100 mm s mehaničkim optičkim zumom, izrađena prema Leica APO standardima, zadržava visoku kvalitetu slike uz minimalne optičke smetnje te omogućuje do 400 mm (17,2x) ekvivalentnu žarišnu duljinu zahvaljujući naprednoj senzorskoj tehnologiji. U području videa, uređaj podržava Dolby Vision® ili ACES Log snimanje do 4K 120 fps na glavnoj i telefoto kameri.

Foto: Xiaomi

Xiaomi 17 donosi svestran fotografski sustav temeljen na vrhunskom Light Fusion 950 senzoru veličine 1/1.31" s 2.4 μm 4-u-1 Super Pixel tehnologijom, pružajući impresivnih 13.5EV dinamičkog raspona. Leica 60 mm floating telefoto objektiv omogućuje portretno fotografiranje, 5x optički ekvivalent zuma, preciznu makro fotografiju s udaljenosti od 10 cm te 20x AI Ultra Zoom. Nova prednja kamera od 50 MP donosi poboljšani autofokus. Video podržava 4K 60 fps Dolby Vision® i 4K 60 fps Log snimanje.

Vrhunske performanse i napredno napajanje

Xiaomi 17 seriju pokreće Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform, s 3. generacijom Qualcomm Oryon™ CPU-a, Qualcomm® Adreno™ GPU-om i Qualcomm® Hexagon™ NPU-om, osiguravajući iznimne performanse za fotografiju, video, multitasking i gaming. Podržano je do 100W HyperCharge brzo punjenje te 100W PD-PPS punjenje.

Nova Xiaomi Surge Battery tehnologija s 16 posto silicija omogućuje veću gustoću energije i dugovječnost. Xiaomi 17 Ultra ima bateriju kapaciteta 6000 mAh s podrškom za 90W žično i 50W bežično punjenje, dok Xiaomi 17 dolazi s 6330 mAh baterijom i podrškom za 100W žično te 50W bežično punjenje.

Foto: Xiaomi

Unaprijeđena tehnologija zaslona

Serija koristi prilagođene OLED zaslone s vršnom svjetlinom do 3.500 nita, osiguravajući izvrsnu vidljivost u svim uvjetima. 1–120 Hz LTPO osvježavanje i DC zatamnjenje pružaju glatko i ugodno vizualno iskustvo uz minimalno naprezanje očiju.

Xiaomi 17 serija donosi i Xiaomi M10 zaslonski panel s većom svjetlinom i boljom energetskom učinkovitošću. Xiaomi 17 Ultra dodatno uvodi Xiaomi HyperRGB tehnologiju s redizajniranom OLED strukturom podpiksela za još veću jasnoću i optimiziranu potrošnju energije.

Predstavljamo Leica Leitzphone powered by Xiaomi

Povodom 100. obljetnice Leice, tvrtka je u suradnji s Xiaomijem razvila jedinstveni mobilni uređaj koji objedinjuje stoljetnu tradiciju i suvremenu tehnologiju. Leica Leitzphone powered by Xiaomi ima izdržljivo aluminijsko kućište s nikl-anodiziranom završnom obradom, odražavajući Leica nasljeđe u svakom detalju. Softversko sučelje prilagođeno od strane Leice donosi fotografsko iskustvo usmjereno na performanse i umjetnički izričaj.

Uređaj donosi inovativni Leica Camera Ring, fizički kotačić s preciznom teksturom koji pruža dojam korištenja pravog fotoaparata te Leica Essential način rada koji rekreira kvalitetu i stil fotografije kultnih Leica modela, uključujući Leica M9 i Leica M3 (s MONOPAN 50 filmom), no neće biti dostupan na hrvatskom trižštu.

Foto: Xiaomi

Cijena i dostupnost:

Xiaomi 17 Ultra dolazi u memorijskoj varijanti 16 + 512 GB, u crnoj i zelenoj boji, po preporučenoj cijeni od 1.499 eura.

Xiaomi 17 dolazi u memorijskoj varijanti 12 + 512 GB, u crnoj i zelenoj boji, po preporučenoj cijeni od 1.099 eura.