Čekala je pet godina da se osveti mužu zbog ponašanja na svadbi: 'Otišla si predaleko'

Na svadbama, iako su dani obično ispunjeni radošću i slavljenjem ljubavi, ponekad se dogodi da se mladoženja ili mladenka ponašaju neprimjereno. Bilo zbog prevelikog uzbuđenja, stresa ili prekomjernog unosa alkohola, takvi ispadi mogu narušiti atmosferu i iznenaditi goste, ostavljajući neugodan trag u uspomenama na taj važan dan.

Tako je jedna supruga čekala pet godina da se osveti mužu nakon što je on gledao nogomet tijekom njihove svadbe, no mnogi smatraju da je u svojem naumu otišla predaleko. Kada su se Dani i Blake Russell vjenčali 2020. godine, tada je mladoženja postavio mobitel na stol da bi mogao gledati nogomet. Blake o njegovom ponašanju nije prestala razmišljati pet godina. No, Dani je konačno došla na svoje pet godina nakon njihovog vjenčanja, piše Mirror. Njezin suprug je strastveni igrač RuneScapea i na platformi je još od prije nego što se par upoznao. RuneScape je popularna fantastična igra koja igračima omogućuje razvijanje više od 25 vještina, izvršavanje zadataka i borbu protiv čudovišta bez fiksnog, linearno određenog puta.

Oko 1,6 milijuna ljudi koristi RuneScape svaki dan, uključujući Blakea, koji se približavao velikoj prekretnici u igri. "Pet godina čekam osvetu jer je moj muž gledao nogomet na našem vjenčanju. E, taj dan je napokon došao. Ovo je njegov RuneScape račun, računalna igra koju igra otkad smo prohodali. Upravo je na maksimumu, što mislim da znači postići najvišu razinu svih vještina igre. Očito je to stvarno velika stvar i on čeka da napravi 'zabavu za maksimiziranje' sa svim svojim prijateljima online. Pa, ja ću upasti na tu zabavu i maksimizirat ću njegov račun prije nego što on to uspije", objasnila je Dani u videu koji je objavila na TikToku.

Dani je nazvala svog šogora da joj pomogne "maksimizirati" mužev račun. "Nadam se da imaš spremne papire za razvod kad se on vrati kući", rekao joj je šogor. "Jesam li otišla predaleko?", upitala je. U drugom videu pokazala je Blakeovu reakciju kada je saznao da je maksimizirala njegov račun dok je bio odsutan. Video prikazuje Blakea kako ulazi u svoju uredsku sobu, a Dani ga dočekuje s konfetama.

"99! Čestitam", rekla je Dani. "Dušo, još ga nisam dobio", odgovorio je Blake. "Nisi? Jesi li provjerio?", upitala je Dani. "Kako si znala što treba napraviti? Ja sam planirao zabavu s prijateljima", rekao je Blake. Deseci ljudi komentirali su video i rekli Dani da je pretjerala. "On je to gradio još prije nego što je išta započeo s tobom. Stvarno si pretjerala. Jadni momak", "Brak bi odmah bio gotov", "Mislim da ne shvaćaš koliko bi mu trebalo sati da to napravi: dani, tjedni, pa čak i mjeseci. Zamisli da uloži toliko vremena, samo da mu netko oduzme radost završetka. I ne, to se ni približno ne može usporediti s time da gleda nogomet na svadbenom prijemu", samo su neki od ogorčenih komentara.

U videu koji je objavio nakon toga, Blake se osvrnuo na niz nepristojnih poruka poslanih paru i dodao da su komentari izmakli kontroli. "Ne, ne mrzimo se. Ne, ne razvodimo se. Volim svoju ženu, nisam ljut i ne mislim da je pretjerala s podvalom. Na kraju krajeva, gledanje nogometa na našem svadbenom prijemu bilo je puno gore od toga što mi je maksimalno iskoristila RuneScape račun", rekao je Blake u videu.