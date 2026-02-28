Mislila je da beba mirno spava, a onda je pogledala baby monitor: 'Krv mi se sledila!'

Monitori za bebe postali su nezaobilazan alat modernih roditelja, omogućujući im da prate svoju djecu čak i kada nisu u istoj prostoriji. Ovi uređaji mogu prenositi zvuk, sliku ili oba signala, pružajući sigurnost i mir roditeljima dok dijete spava ili se igra. Jenna Marie je nedavno podijelila "jezivo" otkriće za koje tvrdi da se dogodilo dok je provjeravala svoje dijete. Marie je objavila snimku, koja je postala viralna, jezivog incidenta na TikToku. Nije mogla vjerovati što se dogodilo pred njezinim očima dok je njezina beba spavala u drugoj sobi, i to joj je sledilo krv u žilama. Bila je toliko šokirana da je odlučila podijeliti svoju zabrinutost s drugim roditeljima nakon neočekivanog otkrića, piše Mirror. "Nadimak mog sina je Boogie!! Zvali su moju bebu u snu, njegovim nadimkom“, napisala je u opisu videa.

Na snimci se vidi beba koja spava u krevetiću, iako je ponekad malo nemirna. Čuje se glas koji govori "Boogie", kao da želi privući njegovu pozornost. "Osjećam se tako povrijeđeno. Moje kamere su uključene radi sigurnosti, a sada mi je ta sigurnost oduzeta. Koristila sam lozinke koje nitko nije mogao pogoditi, ali nažalost, ipak su pronašli način da uđu. Izašla sam iz sobe nakon što sam dojila sina da bih uzela iPad i, ni 10 sekundi kasnije, netko je razgovarao s mojim sinom. Tako sam sretna što sam vjerovala svom instinktu i vratila se te poslušala što sam upravo čula na iPadu, dok sam iz dnevne sobe gledala u baby monitor", objasnila je.

Dodala je da se ne osjeća sigurno u ovom svijetu. "Ne mogu prestati plakati. Policajci su došli, poslušali i rekli da je to zastrašujuće te da promijenimo lozinke i da u ovom trenutku ne mogu ništa učiniti te da bismo trebali biti sigurni. Netko me je nadzirao i sada molim svakoga od vas da provjeri da nitko nije u vašim sustavima i zaštitite sebe i svoju djecu", rekla je Marie. Objasnila je da je objavila video da bi upozorila i zaštitila što više ljudi.

Snimka je pregledana tisuće puta otkako je podijeljen, a mnogi su svoja razmišljanja podijelili u komentarima i mnogi su podijelili svoj šok zbog incidenta. "Bacila sam naš monitor jer sam ležala u krevetu sa svojom kćeri kad sam čula kameru kako glasno 'govori': 'Psst, budi tiha'", napisala je jedna korisnica. "Ovo je jezivo, i to ne na ljudski način", dodala je druga. "Hakirali su ti Wi-Fi, a ne kameru!", objasnila je treća.

Ne radi se o izoliranom incidentu. Prije nekoliko godina, drugi roditelj prošao je kroz slično jezivo iskustvo. Prijavljeno je da se monitori za bebe mogu hakirati, posebno modeli s omogućenim Wi-Fi mrežama. Neovlaštene osobe mogu dobiti pristup video i audio prijenosima uživo. No, ponekad je hakiran Wi-Fi, a ne sam monitor. Općenito, hakeri obično iskorištavaju slabe lozinke ili nesigurne mrežne veze. Da biste ih osigurali, najbolje je odmah promijeniti zadane lozinke i koristiti snažnu Wi-Fi enkripciju.