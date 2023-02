Odustala je od sna da bude liječnica kako bi bila kućanica: "Nikada u životu nisam platila račun"

Jedna ponosna domaćica iz Dubaija vjeruje da je sretnija od žena koje imaju karijeru jer nikada u životu nije platila račun. Naime, ova influencerica, imena Linda Andrade, udana je za poduzetnika Rickya i jedini joj je posao brinuti se o kućanstvu, prenosi Daily Star.

Najviše je bogataša na svijetu ovog horoskopskog znaka:

Često objavljuje slike s raskošnih i skupocjenih putovanja gdje troši tisuće eura na dizajnersku odjeću i vozi se u bijesnim automobilima. Kako bi joj suprug omogućio ovakav život, od nje traži da bude kućanica te kuha i čisti dok sobarica nije kod njih. Ona vjeruje da su veze u kojima su muškarac i žene ravnopravni nesretne i neprirodne.

Foto: @lionlindaa

Linda od svog supruga, koji zarađuje oko 140 000 eura mjesečno, dobiva džeparac koji može trošiti na svoje potrebe. Za sebe kaže kako nikada u životu nije platila račun niti zna kako treba platiti hipoteku. No, obitelj influencerice izrazila je zabrinutost zbog njezina načina života. Odustala je od snova da postane liječnica kako bi se udala s 19 godina, što se pokazalo kao kontroverzan izbor. Linda je rekla: “Moj tata želi da učinim nešto sa svojim životom. On je oduvijek želio da budem doktorica i to je bio i moj san“. Ali, trenutno je usredotočena na svoj brak te tvrdi da je potrebno puno povjerenja u vezi da biste odustali od svojih snova i odrekli se svega kako biste se brinuli za muškarca.

Za sada se čini da je Linda zadovoljna svojim raskošnim stilom života. Na društvenim mrežama objavljuje isječke iz svog svakodnevnog života, koji obično uključuje odlazak u trgovački centar i u otmjene restorane. U nedavnoj je snimci izjavila kako su kavijar i tartufi jedino što jede zadnjih dana, a u drugom je video tijekom jedne kupovine potrošila više od 180 000 eura.

Kaže da uživa biti kućanica i supruga milijunaša: 'Daje mi novac da održavam dobar izgled’